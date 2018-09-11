Депутаты ЗС Пермского края обсудили вопросы военно-патриотического воспитания

17:05 | 13.09.2018

Члены временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи провели выездное заседание в образовательном центре «Звездный», рассказали в краевом парламенте.



Было рассмотрено 9 вопросов о контрольных мероприятиях и выполнении поручений. Перед заседанием депутаты познакомились с деятельностью краевого центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе. Учреждение создано для целенаправленного решения задач патриотического воспитания. И.о. руководителя центра Андрей Смольский рассказал о пятидневных учебных сборах допризывной молодежи. Депутат Сергей Ветошкин отметил: «Из 14 тысяч молодых людей, которых ежегодно ставят на учет как допризывную молодежь, только чуть более 4 тысяч проходят такие сборы. А это важно, чтобы подростки почувствовали необходимость такой подготовки. Хотелось бы, чтобы и ребята из муниципальных образований также знакомились с навыками военной службы». По анализу участия районов за 2018 год не охвачены учебными сборами 13 муниципальных образований.



Руководитель группы депутат Законодательного собрания Сергей Яшкин подчеркнул: «Актуальность темы связана с тем, что существуют различные точки зрения на проведение сборов. Это связано с тем, что некоторые считают, что главное на сборах – только военная подготовка. Другие – выступают против тотальной милитаризации. Убежден, что необходимо найти золотую середину, чтобы сборы представляли собой симбиоз гражданского и военного патриотизма. Сегодня мы убедились, что в нашем крае это удалось. Кроме занятий по военной подготовке, проводятся и спортивные и творческие соревнования, лекции по военной истории, уделяется должное внимание и краеведению. Погрузившись в солдатский быт, ребята живут интересной и насыщенной жизнью».



Среди вопросов, рассмотренных на заседании, депутаты обсудили цель и задачи нового конкурса грантов для образовательных организаций, имеющих кадетские классы. Конкурс планируется проводить по следующим направлениям: научно-техническое творчество; создание учебно-материальной базы по преподаванию школьного предмета «основы безопасности жизнедеятельности»; организация деятельности музея образовательной организации; создание и обеспечение деятельности патриотического объединения на базе образовательной организации. Сроки заявок на конкурс обозначены с 1 октября по 1 ноября 2018 года.



В День воинской славы 9 декабря пройдет церемония награждения победителей, размер грантов предусмотрен до 1 млн рублей на одно из направлений. Депутаты поддержали проведение в следующем году памятных мероприятий, запланированных в связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. В начале октября пройдет заседание оргкомитета, где будут утверждены мероприятия, посвященные этой дате. Памятные мероприятия также запланированы в 2020 году, посвященные 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Средства на их реализацию будут предусмотрены в краевом бюджете. Ежегодно запланирован региональный ежемесячник «Воинская доблесть», включающий уроки мужества, смотр строя и песни, военно-спортивные соревнования, патриотические акции, который посвящен Дню защитника Отечества.



Депутаты выработали предложения и при поддержке администрации губернатора в рамках государственной программы Пермского края «Общество и власть» на 2019 год в проекте бюджета Пермского края предусмотрены бюджетные средства на создание фильма, посвященного 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса, в размере 2 500 000 рублей. Рабочее название документального фильма – «Дивизия черных ножей». Такой фильм будет создан в следующем году и по предложению депутатов Законодательного собрания будет показан не только в эфире телекомпаний, но и во всех образовательных организациях Пермского края. «Главный принцип – взаимодействие всех органов власти, - отметил руководитель рабочей группы, депутат Законодательного собрания Сергей Яшкин. - Только таким образом мы добьемся поставленных целей».