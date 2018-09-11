В столице Прикамья определились победители 37 аукционов на право размещения НТО

14:59 | 13.09.2018

Торги состоялись 4 и 7 сентября. Места для нестационарных торговых объектов расположены в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Орджоникидзевском районах Перми.



Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, по результатам аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, состоявшегося 4 сентября, заявки поступили по 13 лотам из 22, выставленных на торги. Цена предложения победителей составила около 500 тысяч рублей, что в 1,4 раза превышает начальную цену.



7 сентября состоялись аукционы по 37 лотам. Заявки поступили по 24 лотам. Цена предложения победителей по ряду лотов составила свыше 330 тысяч рублей.



Площадки предназначены для установки павильонов и киосков. Размер площади для размещения НТО варьируется от 6 до 30 кв. метров. Схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрены торговые точки разнообразной специализации: по продаже цветов, распространению печатной продукции, продаже хлеба и хлебобулочных изделий и другие.



Напомним, что ближайшие торги состоятся 14 и 21 сентября, 3 октября. С полной информацией можно ознакомиться в разделе «Торговая площадка» (gorodperm.ru/actions/property/tradearea).