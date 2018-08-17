В офисе пермского агентства недвижимости открылось отделение МФЦ

16:58 | 21.08.2018

Специализированные «окна» для бизнеса появились в городском центре недвижимости, расположенном по адресу: ул. Попова, 23.



Ключевым направлением в работе офиса станет оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Сегодня «окна» МФЦ предлагают своим заявителям порядка 150 специализированных услуг различных ведомств: от консультирования до получения комплексных услуг, связанных с открытием своего дела, регистрации и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости.



— Новый центр призван повысить качество услуг, оказываемых юридическим лицам в МФЦ. Отделение находится в центральной части города, имеет хорошую транспортную доступность. На сегодняшний день в филиале создано три рабочих места, которые позволяют обслуживать до ста заявителей ежедневно. Прием осуществляется по предварительной записи, — говорит начальник управления координации деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмарова.



Городской центр недвижимости «Альфа» стал первой риелторской компанией, на площадке которой в Перми появились «окна» МФЦ.



— Присутствие специалистов многофункционального центра в агентстве — это логичное развитие принципа одного окна, когда после всех этапов сделки — от выявления потребностей, выбора квартиры, одобрения ипотеки и до подписания договора — происходит передача документов на государственную регистрацию, — считает генеральный директор риелторской компании Андрей Конычев.



По мнению специалиста, такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Краевой МФЦ получает три дополнительных «окна» в центральной части Перми, что позволяет перераспределить потоки заявителей и разгрузить основные городские филиалы. В свою очередь, у клиентов агентства недвижимости появляется возможность сдавать документы на госрегистрацию, не выходя из офиса, а также консультироваться со специалистами по другим вопросам из перечня государственных и муниципальных услуг.



Напомним, что Пермский край в числе первых регионов России подключился к проекту по организации деятельности МФЦ на площадках кредитно-финансовых и иных коммерческих организаций. В конце 2017 года одно «окно» для бизнеса появилось в отделении банка «Урал ФД» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 64. Еще четыре рабочих места в марте текущего года были созданы на площадке банка «УралСиб» на ул. Пермской, 43.



По информации пресс-службы краевого МФЦ, с 20 до 27 августа, в связи с проведением ремонтных работ, прием заявителей в отделении на ул. Пермской, 43 (офис банка «УралСиб»), осуществляться не будет. По окончании работ в филиале дополнительно будет создано 4 «окна», а услуги станут доступны не только юридическим, но и физическим лицам.



Предварительная запись на прием в МФЦ осуществляется по тел. 8-800-555-05-53.