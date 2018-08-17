Десятый резервист вошел в команду правительства Прикамья

12:47 | 21.08.2018

Вадим Жаров, победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018» по направлению «Финансы. Экономика. Земля. Налоги», стал десятым резервистом, который вошел в команду краевого правительства. Теперь Вадим Жаров занимает должность ведущего аналитика отдела поддержки финансовых систем управления отраслевой автоматизации ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края». До этого резервист занимал должность заместителя главного бухгалтера Лысьвенского политехнического колледжа.



«Основная моя функция на новом месте заключается в методической поддержке проекта «Облачная бухгалтерия», — поясняет Вадим Жаров. — Современные вызовы требуют высокотехнологичной методики управления учетной информацией. Важно не только правильно вести бухгалтерский учет, но также необходимо правильно использовать учетную информацию, проводить финансовый анализ по учетным данным. Оперативность принятия решений, их эффективность и результативность зависят от правильно выстроенного отражения фактов хозяйственной деятельности субъекта учета. Здесь нам могут помочь облачные технологии».



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость внедрения информационных технологий. По словам главы региона, максимальный переход к «цифре» — одна из ключевых задач краевого правительства. Прикамье является одним из IT-центров России, а «в сфере IT важно развиваться очень динамично и, чтобы сохранять лидерство, нужно двигаться вдвое быстрее и активнее». Для этого региону нужны квалифицированные и умеющие решать многоуровневые задачи специалисты.



Напомним, с 6 августа к работе в Центре информационного развития Пермского края приступил еще один победитель кадрового конкурса — Дмитрий Бородин. С 1 августа победитель кадрового конкурса по направлению «Цифровизация» Илья Никулин также приступил к работе в ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края». Он занял должность начальника отдела поддержки финансовых систем управления отраслевой автоматизации. С 16 июля еще один победитель этого направления, Роман Грибков, трудоустроен в должности ведущего аналитика отдела методической и технической поддержки информационно-коммуникационных систем управления отраслевой автоматизации. С этого же дня победитель по направлению «Образование» Никита Федосеев приступил к работе в администрации города Лысьва Пермского края. Никита занял должность начальника управления экономики администрации города Лысьва.



Всего в первом конкурсе на территории края приняли участие 1053 человека. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 прошли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев.