Около 500 жителей микрорайона Малые Реки в Перми могут провести в свои дома газ

12:38 | 21.08.2018

В Перми состоялся пуск газа по постоянной схеме в микрорайоне Малые Реки Орджоникидзевского района. Теперь собственники порядка 200 жилых домов микрорайона, около 500 прикамцев, получили возможность подключиться к централизованным газораспределительным сетям.



Напомним, губернатором Пермского края Максимом Решетниковым поставлена задача серьезно увеличить темпы газификации в регионе. Для облегчения процесса проведения газа были приняты принципиальные решения. Во-первых, это доведение газовой трубы до «фасада» жилых домов. Во-вторых, компенсация социально незащищенным слоям населения расходов на подключение. Кроме того, в регионе ведется системная работа по ликвидации «долгостроев». Только в этом году будет сдано в эксплуатацию более 10 газопроводов.



Одним из таких объектов стал газопровод в микрорайоне Малые Реки Орджоникидзевского района. Напомним, строительство этого газопровода началось в 2016 году. Однако при сдаче подрядной организацией объекта в эксплуатацию АО «Газпром газораспределение Пермь» были выявлены замечания, не позволяющие принять объект в использование и осуществить пуск газа. Подрядчик отказался устранять замечания, и в 2017 году строительство объекта было приостановлено. В мае 2018 года департаментом ЖКХ были определены необходимые мероприятия, и замечания на объекте были устранены.



В запуске газопровода приняли участие заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Андрей Кокорев, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Николай Благов, заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов.



«Создание комфортных условий для жизни в регионе — одна из приоритетных задач правительства. Появление газа в домах приводит в дома тепло и уют, а также позволяет использовать более экономичный источник энергии. С пуском газа в микрорайоне Малые Реки еще около 500 наших земляков получили возможность подключить свои дома к газу. В общей сложности в планах до конца года провести газ для 24 тысяч прикамцев. Включая этот микрорайон, возможность подключения домов к газу получили уже более 6 тысяч человек», — прокомментировал предварительные итоги работы по газификации Андрей Кокорев.



В конце июня в микрорайоне 3-й Увал Орджоникидзевского района был осуществлен пуск газа по постоянной схеме. Это дало возможность собственникам 39 домов подключиться к природному газу. Ожидается, что осенью газ будет пущен еще в нескольких частных секторах города, в том числе в микрорайонах Висим и Кислотные Дачи.



Жители региона, в свою очередь, активно пользуются возможностью подключения к газу. Так, по итогам 7 месяцев 2018 года от прикамцев поступило 5200 заявок на подключение к газу, отмечают специалисты Региональной службы по тарифам. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, тогда было подано 2680 заявок.



Напомним, в Пермском крае реализуется первый этап региональной программы газификации. До 2019 года возможность подключить газ получат порядка 8000 домов, это свыше 24 000 человек. В рамках реализации первого этапа программы предполагается газифицировать 43 населенных пункта, построить 679 км газопроводов.