На «Протон-ПМ» пермским промышленникам рассказали о возможностях кооперации

19:12 | 16.08.2018

«Протон-ПМ» посетили представители нефтегазовых и химических предприятий региона, среди которых «ЛУКОЙЛ-Пермь», «Сибур-Химпром», «Уралкалий», «Газпром трансгаз Чайковский» и другие. Цель мероприятия – знакомство потенциальных заказчиков с производственными возможностями предприятия.



По словам исполнительного директора «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, предприятие обладает соответствующими технологическими компетенциями, чтобы обеспечить оперативное освоение и выпуск гражданской продукции и решение задач импортозамещения. «Мы имеем большой опыт сотрудничества с нефтегазовым сектором и готовы предложить гибкую систему ценообразования, быстрые сроки проработки заказов и высокий уровень качества продукции. В рамках кооперации и диверсификации производства «Протон-ПМ» может заниматься разработкой технологий и производством высокоточных отливок (стальное, титановое, алюминиевое литье), высокоточной механообработкой, оказанием услуг по разработке автоматизированных систем управления производством, проведением испытаний агрегатов и прочих возможностях изготовления деталей и оборудования в рамках импортозамещения», – рассказал Дмитрий Щенятский.



Важность промышленной кооперации подчеркнул главный механик пермской площадки «СИБУРа» Леонид Лузин. «Работая в одном городе, зачастую наслышаны, но редко видим реальные варианты взаимодействия с другими предприятиями. Визиты в рамках развития промышленной кооперации помогают понять перспективы, лично познакомиться с нужными специалистами, развить собственные компетенции. Уже сейчас мы имеем ряд предложений и идей для дальнейшей более глубокой совместной проработки», – прокомментировал встречу Леонид Лузин.



Ранее министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края уже проводило подобные мероприятия. Во встречах приняли участие более 250 представителей малых и средних предприятий. Это компании, производящие оборудование, оказывающие услуги по металлообработке, ремонтным работам и предлагающие инженерные решения технических задач.



Отметим, ПАО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш») – одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Компания специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей и является координатором программы развития инновационного кластера ракетного и авиационного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный».