В Перми изменится работа светофоров на перекрестке КИМ и Тургенева

17:29 | 13.08.2018

В Перми на пересечении улицы КИМ и улицы Тургенева в связи с ремонтом дороги на улице Уральской временно будет введен новый режим работы светофорного объекта.



Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», решение об изменении режима работы светофорного объекта было принято после мониторинга ситуации на перекрестке, а также в связи с обращениями граждан.



Нововведение позволит уменьшить количество заторов и сократить время ожидания проезда участка. В целях устранения неудобств, о которых сообщали жители города, будут изменены порядок и длительность фаз работы светофора. По улице КИМ будет добавлена новая фаза работы светофорного объекта для автомобилистов, что позволит увеличить пропускную способность улицы.



Кроме того, будут сформированы отдельные суточные режимы работы светофорного объекта на утренний и вечерний часы пик.