Пермь: новости дня
17:29 | 13.08.2018
В Перми изменится работа светофоров на перекрестке КИМ и Тургенева
Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», решение об изменении режима работы светофорного объекта было принято после мониторинга ситуации на перекрестке, а также в связи с обращениями граждан.
Нововведение позволит уменьшить количество заторов и сократить время ожидания проезда участка. В целях устранения неудобств, о которых сообщали жители города, будут изменены порядок и длительность фаз работы светофора. По улице КИМ будет добавлена новая фаза работы светофорного объекта для автомобилистов, что позволит увеличить пропускную способность улицы.
Кроме того, будут сформированы отдельные суточные режимы работы светофорного объекта на утренний и вечерний часы пик.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:51 | 13.08.2018
В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге
17:35 | 13.08.2018
Пермякам напоминают о правилах отдыха у воды
17:32 | 13.08.2018
Церемония поднятия флага в День города обойдется Екатеринбургу почти в миллион рублей
17:29 | 13.08.2018
В Перми изменится работа светофоров на перекрестке КИМ и Тургенева
17:25 | 13.08.2018
В Перми устраняют аварию на газопроводе
16:58 | 13.08.2018
Опыт Пермского края в решении жилищного вопроса для детей-сирот будет использован по всей России
16:50 | 13.08.2018
В Добрянке отремонтированы четыре дороги по проекту «Безопасные и качественные дороги»
16:42 | 13.08.2018
За три дня в Свердловской области поймали 242 нетрезвых водителя
16:28 | 13.08.2018
Пермяков приглашают на автомобильный квест и танцевальный баттл
16:20 | 13.08.2018
При пожаре в общежитии на Восточной погиб один человек
16:01 | 13.08.2018
В Перми состоялись соревнования по оказанию медпомощи
15:51 | 13.08.2018
В День города на площади 1905 года выступят духовые оркестры из Китая и Казахстана
15:41 | 13.08.2018
Бывший бойфренд угнал у жительницы Зауралья автомобиль
15:28 | 13.08.2018
В двух городах Зауралья дольщики не могут дождаться жилья
15:24 | 13.08.2018
УрФУ вошел в топ-10 российских вузов по версии рейтинга Webometrics
14:59 | 13.08.2018
Слишком много нитратов: ученые УрГЭУ проверили арбузы в Екатеринбурге
14:50 | 13.08.2018
Пермский департамент земельных отношений переходит в онлайн
14:47 | 13.08.2018
Собственные доходы Курганской области подросли на 4 %
14:32 | 13.08.2018
Силовики провели показательные выступления для жителей Первоуральска
14:23 | 13.08.2018
В сентябре в Верхней Пышме откроют новую ледовую арену
13:38 | 13.08.2018
На Восточной горит общежитие УОМЗ
13:00 | 13.08.2018
В Прикамье демонтирован торговый объект
12:29 | 13.08.2018
Виды заработка на валютном рынке Форекс
12:24 | 13.08.2018
Неделя в Перми будет нежаркой
12:22 | 13.08.2018
Производство молока в Свердловской области выросло на 4,5 %
12:00 | 13.08.2018
В Талице судебного пристава уличили в злоупотреблении полномочиями ради поощрений по службе
11:51 | 13.08.2018
Свердловским чиновникам подлатают крышу
11:42 | 13.08.2018
В Каменске-Уральском в магазине мужчина зарезал двух человек
11:31 | 13.08.2018
СК Курганской области начал проверку по факту избиения полицейским подростка при задержании
11:21 | 13.08.2018
В Перми прошел спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника
11:12 | 13.08.2018
Завтра в Екатеринбурге перекроют два участка дорог
11:09 | 13.08.2018
Из Перми можно будет улететь в Тбилиси
10:26 | 13.08.2018
На улице Проезжей в Екатеринбурге в горящем доме погиб мужчина, пострадали женщина и трое детей
10:19 | 13.08.2018
Вынесен приговор членам преступной группы, грабившей женщин на парковках гипермаркетов в Екатеринбурге
09:53 | 13.08.2018
В Свердловской области забраковано 1,3 % рыбной продукции
09:28 | 13.08.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля
09:11 | 13.08.2018
Минувшей ночью в микрорайоне Компрессорного завода горело общежитие. Есть пострадавшие
00:33 | 13.08.2018
КУМЗ требуют признать банкротом за долг в 753 тысячи рублей
00:10 | 13.08.2018
Екатеринбургский застройщик, который настроил против себя жителей Ботаники, рискует оказаться банкротом
22:51 | 12.08.2018
Сегодня ночью екатеринбуржцы смогут увидеть метеоритный поток
22:42 | 12.08.2018
В ДТП на Серовском тракте пострадала 11-летняя девочка
16:22 | 12.08.2018
РПЦ просит Поросенков Лог в свое пользование
16:12 | 12.08.2018
Избирком Екатеринбурга утвердил бюллетени на выборы в гордуму
13:50 | 12.08.2018
Первые учения стран ОДКБ состоятся в Свердловской области