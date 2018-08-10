Опыт Пермского края в решении жилищного вопроса для детей-сирот будет использован по всей России

16:58 | 13.08.2018

С 1 января 2018 года по поручению губернатора Пермского края региональным правительством было введено ограничение по количеству квартир, которые могут быть расположены в многоквартирном доме для детей-сирот. Теперь, согласно внесенным изменениям в 665-е постановление правительства Пермского края, это не более 25 % от общего количества квартир в жилом доме.



— До 1 января 2018 года ограничение составляло 50 %. С начала текущего года все государственные контракты заключались уже с новым показателем — не более 25 %. Наш опыт признали удачным, и в результате в прошлом месяце на федеральном уровне было принято решение обобщить его и изменить федеральные правила предоставления жилья по аналогии с нашей региональной инициативой. Так, с января 2019 года, согласно изменениям в 159-ФЗ, все соответствующие дома будут заселяться сиротами не более чем на 25 %, — отметил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.