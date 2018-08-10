В Перми состоялись соревнования по оказанию медпомощи

16:01 | 13.08.2018

В ходе соревнований был отработан порядок взаимодействия медицинских и немедицинских служб и формирований при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и ДТП, а также определены лучшие специалисты в профессии.



Организатор соревнований — Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф — привлек 58 команд из Пермского края, других регионов РФ и Нижней Саксонии (Германия), в том числе семь команд от аварийно-спасательных служб (формирований) из городов края и две команды от МКУ «Пермская городская служба спасения». Всего в соревнованиях приняли участие около 500 человек.



На торжественном открытии с приветственным словом перед участниками соревнований выступила заместитель главы администрации города Перми Лидия Королева.



По результатам двух дней соревнований в категории «В» (команды спасательных служб и формирований) команды от МКУ «Пермская городская служба спасения» заняли первое и второе места. Капитанами команд стали руководители групп оперативного реагирования, спасатели I класса Александр Инюшин и Андрей Аткин.



Среди водителей скорой медицинской помощи и аварийно-спасательных служб (формирований) на этапе «Сердечно-легочная реанимация базовая» первое место занял также представитель Пермской городской службы спасения — Борис Ермаков.