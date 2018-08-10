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Пермь: новости дня


14:50 | 13.08.2018

Пермский департамент земельных отношений переходит в онлайн

С 1 сентября изменится порядок приема граждан в отделе администрирования платежей департамента земельных отношений администрации Перми.

Всю оперативную информацию по своему договору аренды землепользователи смогут получить в «Личном кабинете» на специальном интернет-сайте.

Как пояснили в департаменте земельных отношений, изменения порядка приема граждан коснутся только одного отдела. Это связано с тем, что информация, предоставляемая в отделе администрирования платежей, сегодня практически полностью дублируется в «Личном кабинете землепользователя». Любой арендатор, как физическое, так и юридическое лицо, может оперативно найти необходимые сведения при помощи этого интернет-сервиса. Достаточно пройти простую регистрацию на публичном портале ИСОГД isogd.gorodperm.ru и зайти в «Личный кабинет землепользователя».

Если раньше специалисты отдела администрирования платежей департамента вели прием землепользователей дважды в неделю в порядке живой очереди, то с 1 сентября 2018 года прием будет осуществляться по предварительной записи. Как подчеркивают в ведомстве, личный прием необходим тем, у кого возникают спорные вопросы по своим договорам. Все базовые сведения землепользователи могут получить в «Личном кабинете». Например, узнать размер очередного платежа или задолженности, провести сверку расчетов по договорам, распечатать квитанцию для оплаты с QR-кодом и универсальным идентификатором начислений (УИН) или сразу совершить платеж через портал госуслуг, к которому «привязан» личный кабинет.

— Мы создали простой и понятный интернет-сервис, благодаря которому землепользователи могут решить большинство своих вопросов в режиме онлайн. Теперь пришло время научить наших арендаторов работать с данным сервисом. Сегодня многие ходят в департамент «по инерции», потому что раньше не было других возможностей получить информацию. С появлением «Личного кабинета» мы должны изменить данную тенденцию. Это позволит упростить работу как для нас, так и для самих землепользователей, — прокомментировала Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.

С 1 сентября отдел администрирования платежей департамента земельных отношений будет принимать граждан по следующему графику: вторник с 14:00 до 17:00. Записаться на прием можно по телефону 212-55-51 либо с помощью электронного терминала по адресу: улица Сибирская, 15, цокольный этаж.

© «Вечерние Ведомости»

 


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