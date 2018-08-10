11:21 | 13.08.2018

В Перми прошел спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. На церемонии открытия на стадионе «Динамо» присутствовали представители краевых властей, сотрудники и ветераны органов безопасности и правопорядка Прикамья, спортсмены и ветераны динамовского движения.



Собравшихся поприветствовал начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов. Он напомнил:



— В этом году День физкультурника прошел в рамках празднования 300-летия российской полиции и 95-летия Всероссийского общества «Динамо». Наши атлеты достойно выступают на соревнованиях различного уровня, успешно совмещая службу и спорт.



В программу вошли военизированная комбинированная эстафета, мини-футбол и волейбол, кроссфит, семейные соревнования — эстафета и дартс. С показательными номерами выступили сотрудники отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Пермскому краю, в художественной части праздника выступил ансамбль межмуниципального отдела МВД России «Березниковский».