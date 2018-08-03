В субботу в Лысьве пройдет фестиваль малой авиации

13:09 | 7.08.2018

11 августа на аэродроме Лысьвы состоится пятый фестиваль малой авиации «Взлётка».



В этом году он посвящен 70-летию создания первого серийного советского вертолета Ми-1. В летной программе впервые в Прикамье будет продемонстрирован спектр самых разных образцов геликоптеров, а также показана роль предприятий и авиаконструкторов Пермского края в развитии этого направления авиации.

В программе фестиваля – авиашоу с участием экипажей из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы и Тюмени, а также показательные гонки «авиации будущего» - фантастических дронов.

На летном поле пройдет интерактивная выставка авиационной техники - зрители фестиваля смогут увидеть самолеты, паралеты, планеры, автожиры, дельталеты и вертолеты. Будут работать интерактивные игровые, музейные и спортивные площадки, а также неизменно вызывающее большой интерес детей и их родителей «Детское конструкторское бюро «Летать!».