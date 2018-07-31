В Пермском крае создается единый центр по поддержке малого и среднего бизнеса

17:37 | 2.08.2018

Проект «Мой бизнес» объединит представительства всех заинтересованных структур и единый информационный портал, где можно будет найти всю необходимую информацию по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе.



— Большую роль в улучшении состояния инвестиционного климата в регионе играет поддержка малого предпринимательства: качество организационной, инфраструктурной, финансовой и информационной поддержки, — считает губернатор Пермского края Максим Решетников. — С одной стороны, инфраструктура поддержки и развития бизнеса в крае создана, соответствующие институты в Пермском крае работают. С другой стороны, это разные структуры, которые раскиданы по всему региону географически, у каждого института — свой сайт, аппарат, требования. На практике предпринимателям зачастую требуется много времени и терпения, чтобы разобраться, куда обратиться с конкретным вопросом.



По словам губернатора, нужно облегчать взаимодействие бизнеса и власти. Предпринимателям должно быть комфортно общаться со структурами, которые призваны помогать им. Поэтому сейчас в Прикамье ведется работа по созданию единого хаба для поддержки бизнеса и предпринимательства, взаимодействия власти и бизнеса.



В настоящее время оптимизируются и унифицируются управленческие процессы, чтобы снизить издержки и повысить мобильность деятельности АО «Пермский гарантийный фонд», АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края», НО «Пермский фонд развития предпринимательства».



До конца текущего года также предполагается создать единый универсальный сайт, где разместились бы все инструменты и сервисы поддержки предпринимательства, существующие в регионе. Планируется, что в первом квартале 2019 года свою работу начнет и центр «Мой бизнес». Площадка для него еще подбирается. Известно, что на площади более 1 тыс. кв. м будут работать представители исполнительных органов госвласти, муниципальных образований, ресурсоснабжающих и общественных организаций. То есть предприниматель сможет получить все необходимое для открытия своего бизнеса в Пермском крае в одном месте.



— Пермский край — один из самых активных регионов с точки зрения развития малого бизнеса, — считает директор по взаимодействию с органами государственной власти «Google Россия» Марина Жунич. — Большинство предпринимателей работают в сфере розничной и оптовой торговли, а также производства, но мы видим большое желание краевых властей развивать и другие отрасли, например IТ, культуру, социальное направление.