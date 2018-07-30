Проект по строительству международного кампуса в Перми получил статус приоритетного инвестпроекта

16:31 | 1.08.2018

Проект по строительству международного студенческого кампуса в Перми получил статус «приоритетный инвестиционный проект». Такое решение приняли члены Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае на заседании 31 июля.



Губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что строительство нового кампуса будет способствовать привлечению большего числа иностранных студентов в регион. «Сегодня в крае обучается свыше 1,6 тысячи иностранных студентов. К 2024 году есть задача увеличить их число не менее чем в 2 раза. Строительство объекта поможет достичь этой цели», — отметил глава региона.



Наличие статуса приоритетного инвестиционного проекта позволит инвестору получить земельный участок в краевой столице на льготных условиях. Напомним, предполагается, что кампус появится на ул. Маршала Жукова.



По словам учредителя ООО «ТАЛМА» Сайеда Камруззамана, Пермский край привлек их как инвесторов своим благоприятным инвестиционным климатом. «Мы работаем на российском рынке уже 25 лет и присутствуем в 7 регионах. Для строительства кампуса мы искали регион, где бизнесу было бы работать комфортно. И в Пермском крае мы это нашли, — подчеркнул инвестор. — Мы видим, что власти региона во главе с губернатором Максимом Решетниковым заинтересованы в привлечении инвесторов и создают благоприятные условия для стабильной работы бизнеса. Это одна из главных причин нашего присутствия здесь».



Также Сайед Камруззаман подчеркнул, что Пермский медицинский университет — лидер среди российских вузов по набору иностранных студентов. Сегодня в нем учатся больше 1600 иностранных студентов, которые гордятся качеством пермского образования. И в этом году географию зарубежных абитуриентов планируется расширить за счет молодежи из Арабских Эмиратов, Шри-Ланки, Туниса, ЮАР, Алжира, Марокко и Бразилии.



Напомним, соглашение о создании международного образовательного кампуса в Пермском крае между ООО «ТАЛМА» и Пермским краем было заключено в мае этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Новый студенческий международный кампус создаст качественную инфраструктуру для одновременного размещения 6 000 студентов вузов Прикамья. На территории кампуса разместятся современные общежития, учебный корпус и досугово-развлекательная зона. Общий объем инвестиций превысит 1,5 млрд рублей.



С открытием кампуса в Прикамье появятся новые рабочие места, а налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты составят порядка 1,5 млрд рублей в год.