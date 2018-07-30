Пермский край учтет опыт лидеров национального рейтинга для повышения своей инвестиционной привлекательности

16:28 | 1.08.2018

Во вторник, 31 июля, на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае обсудили вопрос об итогах национального рейтинга и разработке «дорожной карты» по улучшению инвестиционного климата в регионе.



Губернатор Максим Решетников, открывая рассмотрение вопроса, обозначил, что краевым правительством проведена масштабная работа по анализу инвестиционного потенциала. «Агентство стратегических инициатив представило подробную выкладку по каждому из показателей: источники и методику — все, что нужно для анализа. Знаю, что каждая из рабочих групп Совета проанализировала свои показатели, а также лучшие региональные практики. В том числе «вживую»: команда выезжала в Тюмень — регион, который занял 1-е место в нацрейтинге», — отметил Максим Решетников. Также он добавил, что была проведена ревизия составов действующих рабочих групп при Совете. Оказалось, что потенциал не всех экспертов задействован. Были получены предложения по ротации членов.



Кроме того, губернатором было дано поручение минэкономразвития края совместно с АСИ провести анализ и разработать конкретный план действий. Эти мероприятия станут продолжением вчерашней стратсессии, где группы отработали по 5 проблемным для Пермского края целевым показателям и сформулировали конкретные мероприятия по повышению показателей.



Предложения по «Совершенствованию контрольно-надзорной деятельности», «Улучшению качества организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства», «Эффективности финансовой и нефинансовой поддержки малого предпринимательства», а также «Повышению эффективности процедур по подключению электроэнергии» были внесены в «дорожную карту» региона. Она, по словам выступавшего министра экономического развития Максима Колесникова, будет представлена в сентябре текущего года.



С докладом на Совете по предпринимательству выступил директор направления «Развитие регионов» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Игорь Кустарин. Он отметил, что по итогам работы в 2017 году 43 региона показали существенный рост. Средний показатель составил 230,7 балла (при максимальном показателе 400 баллов). Это на 1,9 % больше, чем в прошлом году.



«За 3 года инвестиционный климат в стране в целом улучшился, однако остались направления с высоким потенциалом. Мы прогнозируем, что этот год станет «прорывным» в плане инвестиционной привлекательности — произойдет тотальное улучшение инвестиционного климата», — говорит Игорь Кустарин.



Пермский край вошел в число 25 регионов, которые по итогам 2017 года улучшили свои показатели в нацрейтинге. По мнению экспертов АСИ, чтобы повысить свою позицию, региону необходимо прибавить 10–20 баллов индекса за год, что является эквивалентом существенному улучшению по 4–7 показателям рейтинга.



Справка



Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации оценивает усилия органов власти по 4 направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы» и «Поддержка малого бизнеса».

Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2014 года.

По данным исследования, Пермский край за 2017 год поднялся в рейтинге на 5 позиций и занял 47-е место.