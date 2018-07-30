ЖКХ Пермского края в числе 15 лучших в стране

16:21 | 1.08.2018

Аналитическое агентство «Медиалогия» опубликовало рейтинг глав регионов России по теме ЖКХ. По итогам июня губернатор Пермского края Максим Решетников прибавил 16 позиций и занял 15-ю строчку рейтинга.



— За последний год в регионе проведена большая работа по наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, — сообщают авторы рейтинга. И, в качестве позитивных тенденций, отмечают, что глава региона Максим Решетников поручил зампреду правительства — руководителю Региональной службы по тарифам Антону Удальеву в ближайшее время подготовить предложения по усилению Фонда капремонта. А также поручил главам крупных городов при наличии возможности и заинтересованности создать службы техзаказа и усилить работу своих управлений капитального строительства.