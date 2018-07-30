Семья пермяков Ощепковых признана лучшей многодетной семьей страны

15:57 | 1.08.2018

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года 2018». В номинации «Многодетная семья» победителем стала семья Ощепковых из Перми.

В этой дружной семье воспитывается 14 детей, 12 из которых — приемные. Говоря о своей победе, Павел и Анастасия Ощепковы особо отмечают, что она стала возможна благодаря семейным традициям.



— В нашей семье очень важны любовь, уважение и взаимная поддержка, — говорит Анастасия Олеговна. — Мы стараемся сохранять традиции и преемственность в воспитании детей через разновозрастные и внутрисемейные отношения и связи, через совместную деятельность наших ребят. Мы учим их любить прошлое, ценить настоящее. И вместе с ними строим модели нашего будущего.



— Павел Борисович и Анастасия Олеговна стремятся к тому, чтобы каждый член семьи чувствовал, что его любят, — говорит Надежда Подъянова, заместитель министра социального развития Пермского края. — В процессе воспитания детей в семье родители изучают и видят потребности каждого ребенка, дают конкретно то, что ему необходимо. Мы очень рады, что эта замечательная семья получила достойное признание на всероссийском конкурсе.



Победа в конкурсе «Семья года 2018» для семьи не первая. В 2014 году они стали третьими в конкурсе «Лучшая замещающая семья» г. Перми. В 2015-м — лучшей замещающей семьей, а в 2016 году вошли в тройку лучших приемных семей Пермского края. И вот сейчас Ощепковы — лучшая многодетная семья страны.