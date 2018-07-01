В Пермском крае продолжается работа по созданию комфортных условий для проживания

17:49 | 25.07.2018

Губернатором Пермского края на рассмотрение регионального Законодательного собрания внесены изменения в закон «О градостроительной деятельности в Пермском крае».



Изменения предполагают регулирование размещения некапитальных нестационарных сооружений, в том числе нестационарных торговых объектов (НТО), на территории региона в рамках правил благоустройства территорий, принимаемых органами местного самоуправления. Это важно для повышения комфортности условий проживания граждан Прикамья.



Поправки к закону «О градостроительной деятельности в Пермском крае» позволят регулировать органам местного самоуправления вопросы размещения НТО в рамках правил благоустройства.



Таким образом, предлагаемые губернатором края изменения — продолжение политики создания единых и прозрачных правил по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Пермского края.



Необходимо отметить, что на портале «Управляем вместе» опубликован проект схемы размещения НТО в Перми, который включает более 800 точек. С помощью сервиса жители могут ознакомиться с предполагаемыми местами размещения торговых точек, дать свои предложения по изменению порядка.



Схема размещения НТО в краевой столице прошла согласование минпромторга Прикамья, ожидается подписание документа главой администрации Перми. Проекты схем размещения НТО по остальным муниципальным образованиям региона министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края принимаются до 1 октября текущего года. Предполагается, что до конца года они будут согласованы и приняты.



Как отметили в правовом департаменте администрации губернатора, законопроект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, поэтому оценка регулирующего воздействия не требуется.