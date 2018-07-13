Музей пермской школы пополнился артефактами времен Великой Отечественной войны

18:41 | 16.07.2018

Музею гражданско-патриотического воспитания школы № 74 (г. Пермь) переданы артефакты времен войны, найденные на месте сражения под Прохоровкой. Пермская школа № 74 — партнер «Музея Победы» в рамках федерального проекта «Территория Победы». Процесс передачи состоялся в ходе урока мужества «Прохоровское поле — третье ратное поле России». Подарок сделали отделение ДОСААФ России по Белгородской области и историко-патриотическое объединение «Поиск».



«Теперь в стенах школы ребята смогут увидеть советскую и немецкую каски, гильзу для гитлеровской противотанковой пушки, наконечник отечественного шрапнельного снаряда. В экспозиции теперь хранится армейский фонарь вермахта и немецкая саперная лопатка», — рассказывают представители «Музея Победы».



Находки были сделаны в Белгородской области в районе поселка Прохоровка. Здесь в 1943 году состоялось крупнейшее в истории танковое сражение, ставшее частью Курской битвы.



По разным данным, Прохоровское сражение объединило с двух сторон до 1500 танков и самоходных орудий. Фашисты планировали прорвать оборону на этом направлении и окружить группировку советских войск, находящуюся на Курском выступе фронта. Однако в ожесточенном противостоянии противнику Красной армии удалось нанести непоправимый урон вражеским силам. Этот успех позволил СССР перехватить инициативу в Курской битве и в итоге одержать в ней победу.



Отметим, к федеральному проекту «Территория Победы», который стартовал осенью 2017 года, присоединились более 150 музеев России. А это более 6 тысяч сотрудников и более 7 миллионов гостей музеев-участников.



Пермский край одним из первых поддержал инициативу «Музея Победы» по реализации проекта. В рамках взаимодействия подписаны договоры о создании общественных филиалов «Музея Победы» на базе Ильинского районного краеведческого музея, Дворца детского (юношеского) творчества, Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова, Лысьвенского музея, Детско-юношеского центра «Рифей», Пермского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации и еще 13 школьных музеев.



Сотрудники Ильинского районного краеведческого музея и Детско-юношеского центра «Рифей» приняли активное участие в работе площадки федерального проекта «Территория Победы» в ходе проведения XX Международного фестиваля «Интермузей» в период с 31 мая по 3 июня 2018 года в Москве.