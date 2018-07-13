В Прикамье объявлен аукцион на строительство многофункционального миграционного центра

18:11 | 16.07.2018

Управление капитального строительства Пермского края объявило электронный аукцион на строительство регионального многофункционального миграционного центра. Согласно техническому заданию, объект будет построен на ул. Ласьвинской, 98к (Кировский район города Перми).



Предполагается, что подрядчик построит миграционный центр в течение 275 календарных дней. Максимальная цена контракта — 118,8 млн рублей.



Как ранее отмечал губернатор Прикамья Максим Решетников, в регионе необходимо выстраивать экономически обоснованную миграционную политику, чтобы приезжие в обязательном порядке вставали на миграционный учет и работали по трудовым патентам.



В новом центре, по принципу одного окна, мигранты смогут получить все необходимые услуги и сопровождение на период своего пребывания в регионе. В одном месте предполагается предоставлять образовательные и медицинские услуги, а также организовать выдачу трудовых патентов.



Наличие единого центра позволит централизованно вести базу данных, это способствует систематизации работы правоохранительных и надзорных ведомств по вопросам миграции. Предполагается, что миграционный центр будет введен в эксплуатацию уже в следующем году. С декабря этого года планируется начать обучение профильных специалистов.