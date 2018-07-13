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Пермь: новости дня


17:52 | 16.07.2018

Фан-зону чемпионата мира по футболу в Перми посетило более 80 тысяч человек

Организаторы фан-зоны чемпионата мира по футболу в Перми подвели итоги посещаемости матчей. Общая аудитория стадиона «Юность» во время матчей составила более 80 тысяч человек.

При этом самыми посещаемыми стали матчи российской сборной. Как отмечают организаторы, по мере продвижения сборной на чемпионате аудитория заметно росла.

Так, матч Россия — Саудовская Аравия посетило 1,5 тысячи человек, игру сборных России и Египта — уже 4 тысячи. За Россию в мачте против Уругвая пришли поболеть 8 тысяч жителей и гостей города, матч между Россией и Испанией собрал 10 тысяч фанатов. А за итоговым для национальной сборной матчем на стадионе «Юность» наблюдало сразу 14 тысяч человек.

Кроме того, финал чемпионата привлек большое внимание зрителей. Вчера фан-зона приняла около 4 тысяч человек.

Напомним, на площадке фан-зоны были организованы интерактивы для любителей футбола. Это две площадки для панна-футбола и игры в FIFA на Playstation, а также фотозона в виде раздевалки российской сборной.

Фотозона организована в рамках программы в поддержку сборной (подробнее на сайте тыуменяодна.рф)

Кроме того, у гостей фан-зоны была возможность совершить импровизированный тур по «Лужникам», а на площадке с виртуальной реальностью — попробовать себя в роли вратаря.

© «Вечерние Ведомости»

 


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