В Перми расскажут о перспективных инвестициях от лучших аналитиков финансового рынка

16:16 | 13.07.2018

14 июля 2018 года в столице Пермского края компания «Центр Аналитики и Финансовых Технологий» приглашает посетить Первую Ежегодную финансовую конференцию ЦАФТ, которая проводится при партнерстве международной финансовой компании Forex Optimum Group и группы компаний TeleTrade.



Своё участие в статусном мероприятии уже подтвердили известные финансовые эксперты, успешные практикующие трейдеры - ведущий аналитик Forex Optimum Group Иван Капустянский и шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Эксперты поделятся своим видением наиболее перспективных инвестиций на фондовом и товарно-сырьевом рынке, расскажут об алгоритмах эффективной работы на финансовом рынке.



В подарок от организаторов все участники конференции получат индивидуальный инвестиционный план, а также поучаствуют в розыгрыше ценных призов.



«С точки зрения прибыли, долгосрочные инвестиции на фондовом и товарном рынке, безусловно, одна из самых интересных и перспективных историй, о которой хочется говорить. В частности, я буду рассказывать о преимуществах фондового и товарно-сырьевого рынков, о правилах начала работы на них, а также представлю совместный продукт Forex Optimum Group и Центра Аналитики и Финансовых Технологий – консервативный инвестиционный портфель. Будут представлены отчеты оценок компаний, чтобы в будущем клиенты могли самостоятельно формировать инвестиционные портфели. Как приоритетное направление инвестиций многих, конечно, интересует рынок Форекс. И мы не останемся в стороне от мейнстрима», – говорит Иван Капустянский.



«Я поговорю, наоборот, о точечных и эффективных спекулятивных сделках - которые способны быстро выйти на прибыль, но и будут отличаться при этом не менее высокой степенью надёжности, чем среднесрочные инвестиции. За надёжность, как и за прибыльность, отвечает в приводимых мной примерах проверенный за более чем 20 лет алгоритм ведения торгов. Принятие каждого торгового решения для меня лично сопровождается всегда обязательным присутствием строго определённых признаков из заданного набора технических сигналов и плюс наличием благоприятного фундаментального фона новостей. Или же наоборот - есть новостной повод, а моменты для входа и выхода из сделки определяются алгоритмом. Будем смотреть варианты и с валютами, и с золотом, и с нефтью, и с биржевыми индексами. Информация будет даваться доступно и интересно!» – говорит Пётр Пушкарёв.



Первая Ежегодная финансовая конференция ЦАФТ будет проходить в большом конференц-зале отеля City Star по адресу: ул. Монастырская, 14а. Начало мероприятия в 14.00. Регистрация на мероприятие уже открыта на сайте https://caft.ru/promo/fin-conf/, а также по телефону +7 (342) 217-91-91. Количество мест ограничено.



Подробнее о спикерах мероприятия:



Иван Капустянский – ведущий аналитик компании Forex Optimum Group. На фондовом рынке с 2009 года. Дипломированный оценщик, Candidate Level 1 CFA Program, регулярно выступает в качестве спикера на радиостанциях «Москва ФМ» и «Коммерсант ФМ», на страницах журнала «Эксперт» и других ведущих федеральных СМИ.



Пётр Пушкарёв – шеф-аналитик ГК TeleTrade. Профессиональный трейдер, управляющий активами и финансовый аналитик. На Forex с 1997 года. Автор книги «Искусство быть смирным: Механизмы принятия торговых решений на рынке Forex». Известен также как автор многочисленных статей о финансовых инструментах. Регулярно комментирует рыночные события на РБК ТВ и по радио Business FM. Ведет собственный блог i-like-tp.com, популярный как среди начинающих, так и среди опытных трейдеров. В 1993 году окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), факультет молекулярной и химической физики.