На территорию завода им. Шпагина переедут Пермская художественная галерея и 4 музея

14:11 | 13.07.2018

В четверг, 12 июля, на круглом столе краевого Законодательного собрания первый зампред правительства – министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин доложил о ходе разработки архитектурно-градостроительной концепции территории бывшего завода им. Шпагина («Ремпутьмаш»). По словам зампреда, одной из основных целей концепции является рассмотрение вариантов возможного размещения на этом месте Пермской государственной художественной галереи и музейно-выставочного пространства.



Предполагается, что уже в октябре текущего года концепция сможет быть представлена региональному парламенту и жителям региона. Сам же проект планируется завершить в 2023 году – к 300-летию столицы Прикамья.



«Новое здание художественной галереи будет включено в состав культурного центра бывшего завода им. Шпагина. На площадке разместятся еще 4 музея: Музей пермских древностей, Музей современного искусства, Детский музейный центр и Музей природы. Кроме того, предполагается здесь же разместить открытое фондохранилище Пермского краеведческого музея», – отметил Михаил Сюткин. Напомним, площадка завода впервые приняла культурное мероприятие в этом году в рамках Дягилевского фестиваля. 98 музыкантов фестивального оркестра под руководством дирижера Теодора Курентзиса исполнили Четвертую симфонию Малера. Зрителями концерта стали более 700 жителей и гостей краевого центра.



Общая площадь заводского пространства составляет 32 тысячи кв. м, из которых 22 тысячи – объекты культурного наследия. Во время преобразования территории будет выполнена аккуратная реставрация. Цель краевых властей – создать такую площадку, которая будет всегда востребована, наполнена культурными и творческими проектами. В конце 2017 года площадка завода была передана в собственность края. Напомним, к 300-летию Перми планируется создать новый культурно-исторический центр краевой столицы вдоль набережной Камы, вернуть Перми Первогород. Идею одобрил президент России Владимир Путин во время своего визита в Пермь в сентябре 2017 года.