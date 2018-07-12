36500 первоклассников Пермского края получат в подарок книгу по краеведению

13:47 | 13.07.2018

В четверг, 12 июня, на портале «Управляем вместе» подвели итоги голосования по выбору оформления подарка первоклассникам Прикамья. Зарегистрированные пользователи поучаствовали в разработке оформления подарочного издания: выбрали дизайн обложки, цвета, шрифты. Пермяки смогли изучить содержание книги, решить, нужно ли размещать на страницах гимн Пермского края, и оценить тексты на сложность восприятия.



На странице голосования были также размещены мнения как литературоведов и педагогов, так и просто общественных деятелей. Так, организатор массовых мероприятий, создатель экологического фестиваля «Лесной Воробей» Максим Воробей отметил, что приучать детей любить родной край нужно с самого рождения. «Будет здорово совместить изучение растений, заповедников и рек по книге с реальными походами, – рассказывает Максим. – Убежден, что книга поможет ребенку в полной мере понять и оценить всю полноту и красоту родной земли».



Литературный редактор, заслуженный работник культуры РСФСР Альмира Зебзеева похвалила автора книги Ксению Гашеву. «Автору удается в каждом коротком очерке дать доступное описание далеко не простых явлений и «зацепить» внимание ребенка любопытной деталью. И при этом - никакого заигрывания и упрощения: текст написан чуть-чуть «на вырост», с побуждением вникнуть в незнакомое, узнать про непонятное, спросить про непонятое».



По итогам голосования подарок юным школьникам будет оформлен в сочных теплых оттенках и с твердой глянцевой обложкой. Полистать книгу вживую можно будет уже в августе на презентации в Пермской краевой детской библиотеке имени Л. И. Кузьмина.



Напомним, вот уже 14 лет, в День Знаний, юным школьникам Пермского края вручается книга. За это время семейные библиотеки пополнили произведения признанных пермских писателей и поэтов: Льва Давыдычева, Льва Кузьмина, Ирины Христолюбовой, Натали Куртог и др. Отбор книг осуществляется экспертным советом, созданным при министерстве образования и науки Пермского края. В состав совета входят эксперты из Пермского союза писателей, Союза журналистов, ученые и специалисты в области детской литературы, а также учителя школ Прикамья.