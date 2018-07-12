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13:36 | 13.07.2018
В Прикамье объявлен первый аукцион на капремонт многоквартирных домов с комплексным подходом
По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрия Баранова, договор, который Фонд заключит с победителем аукциона, содержит ряд важных пунктов. «Во-первых, мы исключаем авансовые платежи. Сейчас оплата производится только по факту выполненных работ, которые согласовываются с собственниками и органами местного самоуправления. Во-вторых, подрядчик обязан застраховать работы и предоставить гарантию на выполненные работы сроком на 5 лет, — подчеркнул Дмитрий Баранов. — Фонд будет объявлять аукционы на выполнение комплексных ремонтов 2018 года по мере завершения разработки проектно-сметной документации».
Согласно конкурсной документации, в доме по ул. Крупской, 82, подрядчик обязан заменить кровельное покрытие крыши, выполнить работы по пароизоляции, заменить водосточную систему и вентиляционные шахты, утеплить фасад, отремонтировать балконные плиты, укрепить фундамент и выполнить ряд других работ, предусмотренных проектом. Срок выполнения работ — не позднее 120 дней с даты открытия объекта.
Отметим, всего в 2018 году комплексный ремонт будет выполнен в 201 многоквартирном доме, крышу, фасад и фундамент отремонтируют в 107 домах, а еще в 97 домах проведут «внутренние» работы — отремонтируют инженерные сети и подвалы.
В Пермском крае предстоит провести комплексное обследование многоквартирных домов, чтобы определить потребность в ремонте. Так, до конца 2018 года будут объявлены аукционы на комплексное обследование еще 6 тыс. домов. Эти работы планируется завершить в первом полугодии 2019 года. Таким образом, в 2019 году фонд проведет обследование всех 9 тыс. домов, которые находятся в программе капремонта и формируют фонд на общем «котловом» счете.
Напомним, накануне состоялось межведомственное совещание о практике исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В рамках мероприятия губернатор Прикамья Максим Решетников дал поручение РСТ усилить работу Фонда капремонта, а также главам территорий края — по возможности создать муниципальные службы техзаказа и усилить работу управлений капитального строительства. Конечная цель этих мероприятий — повышение безопасности и качества жизни прикамцев.
© «Вечерние Ведомости»
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