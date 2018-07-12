Гидравлические испытания теплосетей в Перми преодолели «экватор»

12:46 | 13.07.2018

Профилактика теплопроводов в рамках программы «Re:Конструкция» в краевой столице выполнена более чем на 50 %.



Пермский филиал «Т Плюс» и «Пермская сетевая компания» продолжают выполнение комплекса мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018–2019 годов. Один из важнейших этапов летней ремонтной кампании — гидравлические испытания тепловых сетей — выполнен в Перми на 56 % от плана. В ходе профилактических работ выявлено и устранено 362 дефекта, сейчас в работе еще более 70. Уровень выявляемых неполадок ниже, чем в 2017 году.



Проверка тепловых сетей на плотность и прочность проводится в рамках федеральной программы «Т Плюс» «Re:Конструкция». Напомним, в ходе «опрессовок» в теплопроводы на отдельных участках нагнетается повышенное давление. Это позволяет своевременно выявить теплопроводы, которым требуется пристальное внимание. В настоящее время в Перми гидравлические испытания проведены на 295 участках теплосетей, всего за лето энергетики «ПСК» проверят 434 участка.



Нормативный срок отключения горячей воды при проведении летних ремонтов — 14 дней. Для минимизации дискомфорта граждан о планируемом ограничении подачи энергоресурса должны своевременно сообщать организации, обслуживающие дома, — УК и ТСЖ. Для более быстрого возвращения коммунальной услуги гражданам все мероприятия синхронизируются: ремонты на тепловых источниках (ТЭЦ и водогрейных котельных), работы на тепломагистралях и внутридомовых сетях.



Нередки случаи, когда дом остается без горячей воды возле уже отремонтированной и заполненной теплоносителем тепломагистрали, отмечает технический директор — главный инженер «Пермской сетевой компании» Максим Рябенко. «В течение двух недель поставщик тепловой энергии законно проводит профилактику на своих сетях. Обслуживающим жилфонд организациям рекомендовано готовить внутридомовые сети в эти же сроки, чтобы снижать дискомфорт жителей. По ряду причин не все УК и ТСЖ успевают отработать синхронно с энергетиками. В результате горячая вода в квартирах появляется позже, но не по вине ресурсоснабжающей организации».



Сообщить о ситуации с энергоснабжением своего дома можно по телефону центральной диспетчерской ООО «Пермская сетевая компания» 281-72-99.