Жителей Перми приглашают на экскурсии по «Красной» и «Зеленой» линиям

16:20 | 8.07.2018

В течение лета продолжается прием заявок на экскурсии по главным пешеходным маршрутам Перми. Бесплатные экскурсии с опытными экскурсоводами проводятся для организованных групп от 15 человек.



В Перми продолжается сезон пешеходных экскурсий. Пройтись с гидом по городу – отличная возможность взглянуть на привычные локации по-новому и узнать интересные факты о его жителях и событиях.



Опытные экскурсоводы адаптируют информацию экскурсионных маршрутов с учетом возрастных особенностей группы, проводят интерактивы и викторины с участниками, чтобы интереснее подать материал. Продолжительность экскурсий по каждому из маршрутов занимает полтора часа. Подать заявку на групповую экскурсию можно по телефонам: 8-964-190-30-54 (Евгения), 8-965-560-43-51 (Елена).



Отметим, что пешеходные маршруты «Зеленой» и «Красной» линий остаются самыми популярными туристическими маршрутами Перми. Главное их преимущество – в том, что совершить экскурсию можно самостоятельно и в любое удобное время: цветовая разметка на тротуарах позволяет быстро сориентироваться на маршруте, а информационные стенды рассказывают о наиболее примечательных местах и зданиях города с большой историей. «Зеленая линия» объединяет в себе ключевые истории, культурные и архитектурные объекты из прошлого и настоящего, а «Красная линия» – это попытка почувствовать город через знаменитых людей, которые жили в Перми долгое или непродолжительное время и оставили свой след в истории нашего города.



Вся информация о пешеходных маршрутах доступна на сайте проекта lines.perm.ru.