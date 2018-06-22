В столице Прикамья собрались пермяки, вернувшиеся домой

21:33 | 24.06.2018

23 июня на пермской эспланаде начал работу «Лето Парк», реализуемый в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время». Глава Пермского края Максим Решетников ознакомился с летними площадками для отдыха земляков и принял участие в презентации проекта «Пермяк, вернувшийся домой».



Презентация проекта стала первым мероприятием, состоявшимся в центре событий «Лето Парка», сам проект создан одним из победителей кадрового конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018» Богданом Константиновым.



По словам автора проекта, в рамках «Пермяка, вернувшегося домой» будут собираться истории наших земляков, которые получили образование, опыт работы в других регионах России и других странах и вернулись в Пермский край. Богдан Константинов считает, что проект покажет старшеклассникам и выпускникам вузов, что реализовать себя в родном регионе не только возможно, но и достаточно просто.



В рамках презентации проекта своей историей возвращения в родной регион поделился и Максим Решетников. По словам губернатора, в большей части причинами отъезда из региона у молодежи становятся получение образования и карьера. «Чтобы состояться профессионально, нужно быть частью динамичной команды и реализовывать крупные, заметные проекты. Для меня Пермский край в этом вопросе стал лучшим вариантом. Возможности самореализации здесь были гораздо большими, чем те, которые могли бы быть в то время в Москве», — пояснил глава региона.



О своем опыте отъезда из региона и последующем возвращении также рассказали финалист конкурса «Лидеры России», коммерческий директор ООО «Меркурий» Эдуард Соснин, заместитель директора ООО «Барс» (п. Гайны) Вероника Сазонова и другие.



Также молодые люди задали губернатору вопросы о привлекательности Перми и Пермского края, о самореализации здесь. Максим Решетников отметил, что в регионе есть возможность работать в более высоком ритме, работать со всем миром, потому что здесь есть необходимая инфраструктура. Доказательство этому — расположение именно в Перми штабов масштабных, передовых компаний мира, таких как «ЭР-Телеком Холдинг» и Promobot. Кроме того, губернатор отметил ценность пермского характера. По словам главы Прикамья, пермская упертость, трудоспособность ценятся и на федеральном уровне.



Максим Решетников подчеркнул, что целью краевых властей является создание условий для самореализации людей. Нужно сделать так, чтобы им хотелось продолжить свое развитие, реализацию проектов в Пермском крае.



В частности, сейчас масштабные изменения ожидают городское пространство краевого центра. Уже ведется строительство нового фонтана в квартале 68, ведется голосование за элементы дизайна и оформления площадок. Преобразование коснется всех трех кварталов эспланады и прилегающих к ней площадок — территории бывшей кондитерской фабрики, пространства перед библиотекой им. Горького.