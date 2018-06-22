В Пермском крае может появиться женская молодежная команда по баскетболу

21:21 | 24.06.2018

Вчера, 23 июня, на пермской эспланаде состоялось открытие крупнейшего турнира Прикамья по уличному баскетболу «PERM OPEN 2018». Участие в церемонии открытия приняли губернатор Пермского края Максим Решетников и олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта Светлана Антипова.



На 8 стритбольных площадках встретились более 250 команд, чтобы сыграть более 500 матчей, в том числе после 21:00 (ночной баскетбол). К спортивному празднику присоединились более 2000 болельщиков.



В своем приветствии губернатор отметил, что на эспланаде собрались баскетбольные команды и болельщики — люди, которые любят баскетбол. «Баскетбол вновь набирает популярность. В него играют дети, подростки, молодежь и взрослые люди, создаются корпоративные команды. Важно, что люди тянутся к спорту, поэтому мы запустили проект по приведению в порядок школьной спортивной инфраструктуры. В прошлом году ввели крупные районные объекты: межшкольные стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы. В этом году в плане ввести 11 объектов, а в целом программа рассчитана на 45 спортивных объектов по всему краю, — пояснил Максим Решетников. — Отдельная задача, которая перед нами стоит, — приведение в порядок крупных спортивных объектов. Есть вопросы по «Молоту», стадионам «Энергия» и «Локомотив» — всеми ими нужно системно заниматься, потому что массовый спорт — это основа любого спорта, здорового образа жизни».



Светлана Антипова обозначила, что в стране повысился интерес к баскетболу. «Пермский край — баскетбольный регион, в течение 20 лет я наблюдаю за Прикамьем — здесь действительно баскетбол очень любят. Нужно продолжить развитие этого вида спорта и дальше», — сказала Светлана Антипова и добавила, что именно Пермский край может стать одним из центров подготовки спортсменов в национальные сборные по баскетболу. В настоящее время рассматривается возможность создания молодежной женской команды по баскетболу.



Напомним, пример создания молодежной команды в регионе уже есть — в июне губернатор Прикамья поддержал инициативу создания молодежного футбольного клуба «Звезда», в котором будут играть только местные спортсмены. Новая команда дебютирует во Втором российском дивизионе — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), который стартует в конце июля.



Консолидированный бюджет на развитие спортивной инфраструктуры региона на ближайшие три года — 1,8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на строительство спортивных объектов и проведение спортивных мероприятий на территории региона. Бюджет Пермского края предусматривает в период с 2018 по 2020 г. построить более 100 спортивных площадок и 30 межшкольных стадионов.