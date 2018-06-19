Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов пройдет на площадке пермского УДС «Молот»

23:55 | 21.06.2018

Сегодня, 21 июня, состоялся оргкомитет по подготовке и проведению Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Соревнования пройдут с 4 по 8 октября в Перми. Участие в организационном мероприятии приняли депутат Государственной Думы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и губернатор Пермского края Максим Решетников.



Заявки на турнир уже подали представители более 40 стран мира, в том числе Австрии, Аргентины, Японии, Турции и США. Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в ходе подготовки к турниру необходимо детально проработать вопрос обеспечения визового режима.



Также Максим Решетников обозначил, что для региона важно не просто достойно провести Чемпионат, но и сделать так, чтобы он стал масштабным спортивным праздником. «Чтобы Чемпионат не ограничился залом «Молота». В Пермском крае мы стараемся продвигать спорт, в том числе, в молодежной среде, приобщать людей к активному образу жизни. Поэтому рассчитываю на то, что мы сумеем найти возможность и устроить встречи наших молодых спортсменов со звездами большого спорта. Чтобы эти соревнования стали уникальным спортивным событием для края, для всего Урала и страны», - добавил губернатор.



«Сегодня мы утвердили несколько моментов. Один из них – место проведения. Изначально мы рассматривали три площадки. В итоге решили, что это будет УДС «Молот». В нем есть возможность разместить все необходимые площадки: разминочные залы, галереи, организовать раздельный выход для участников и зрителей, - пояснил Александр Карелин. – Сейчас мы уже ведем переговоры о трансляциях соревнований как в России, так и за ее пределами и проводим подготовку пресс-центра. Думаем, что он начнет свою работу значительно раньше, чем сам чемпионат».



В своем докладе и.о. зампреда правительства Пермского края Антон Клепиков обозначил основные направления подготовки к чемпионату и ответственных за них лиц. Кроме того, он отметил, что одна из серьезнейших составляющих в подготовке мероприятия – его продвижение. «Оно включает в себя не только рекламные акции, но и специальные мероприятия с молодежью, изготовление презентационной книги-журнала, посвященной чемпионату, которую мы планируем перевести на несколько языков. А также адресные рекламные мероприятия», - подытожил Антон Клепиков.



Напомним, ожидается, что на турнир приедет порядка 600 спортсменов из 60 стран, а также почетные гости и болельщики.