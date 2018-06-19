Победительница конкурса «Молодежный резерв Прикамья» начала свою работу в госучреждении

19:49 | 21.06.2018

Одна из победителей конкурса «Молодежный резерв Пикамья — 2018», Юлия Гузан (победитель направления «Цифровизация»), приступила к работе в государственном бюджетном учреждении «Центр информационного развития Пермского края». С сегодняшнего дня Юлия занимает должность менеджера отдела аналитики информационно-аналитического управления.



Кроме того, в «Центре информационного развития» Юлия Гузан вместе с Анной Быковой (победительницей «Молодежного резерва — 2018» в направлении «Образование») примут участие в разработке и реализации приоритетных проектов Концепции развития цифровой экономики Пермского края.



Ранее глава Пермского края Максим Решетников отмечал, что у краевых властей есть запрос на квалифицированных и умеющих решать многоуровневые задачи управленцев и специалистов.



«В конкурсе «Молодежный резерв Прикамья» я выбрала направление «Цифровизация» потому, что считаю его наиболее перспективным. Работая с проектами ранее, я хотела совместить проектное управление и цифровизацию. Я очень рада, что благодаря конкурсу у меня появилась возможность принять участие в этой работе», — прокомментировала победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья» Юлия Гузан.



Напомним, 2 июня состоялось награждение победителей регионального конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018». Всего в первом конкурсе на территории края приняли участие 1053 человека. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 прошли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев.