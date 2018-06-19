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Пермь: новости дня


19:35 | 21.06.2018

В Перми награждены лауреаты фестиваля военно-патриотических теле- и радиопрограмм «Щит России — 2018»

Сегодня, 21 июня, в Перми состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ХХI фестиваля военно-патриотических теле- и радиопрограмм «Щит России — 2018». Участие в награждении принял глава Пермского края Максим Решетников.

Всего на конкурс по всем семи номинациям было прислано более 300 работ из разных регионов России. Жюри конкурса определило по одному лауреату (отдельно по направлению «Телевидение» и по направлению «Радио») в каждой номинации, а также обладателя Гран-при за лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма.

Глава региона отметил, что число участников с каждым годом увеличивается, растет конкуренция, расширяется география участников. «Рост популярности фестиваля говорит о том, что интерес к истории страны, к истории региона, интерес к истории людей, которые жили рядом, растет. Из этого вырастает любовь к родине, крепнут и развиваются основы патриотического воспитания, все это — итог большой работы, которая ведется и в регионе, и в стране. И фестиваль «Щит России» — один из примеров такой работы», — отметил Максим Решетников.

Гран-при «За глубокое и яркое отражение патриотической тематики» в области телевидения присужден фильму ГТРК «Нижний Новгород» — «Крылья Чкалова 3: Сталинский сокол». Приз, статуэтку в виде птицы, губернатор Пермского края Максим Решетников вручил автору фильма — Екатерине Кузнецовой.

Фильм повествует о событиях, предшествующих гибели В.П. Чкалова 15 декабря 1938 года. В «Сталинском соколе» говорится о Чкалове не только как о великом летчике, но и как о человеке со своими убеждениями, гражданской позицией, которой он не изменял ни при каких условиях.

С полным списком победителей фестиваля можно ознакомиться по ссылке: щит-россии.рф/archive.

© «Вечерние Ведомости»

 


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