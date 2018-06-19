Пермь: новости дня
18:36 | 21.06.2018
В Прикамье пройдет фестиваль «Дети разных национальностей говорят на одном языке»
Фестиваль стал победителем XX городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы», посвященного 295-летию города, который ежегодно проводит администрация Перми.
Цель проекта — познакомить с историей, традициями, культурой, бытом народов, проживающих в нашем городе. Фестиваль проходит в рамках межнациональной смены детского лагеря, участниками которой стали дети и подростки от 6 до 16 лет.
Планируется, что фестиваль будет разделен на несколько блоков — спортивный, творческий, игровой, прикладной и культурный.
Так, в рамках спортивного блока в течение двух недель ребята познакомятся с народными видами спорта, в рамках творческого — изучат народные танцы, музыкальные игры, народные песни. В рамках игрового блока детям и подросткам предстоит познакомиться с культурой игры разных национальностей, в рамках прикладного — обучиться основам и особенностям декоративно-прикладного творчества. Культурный блок предполагает знакомство с традициями, бытом, выдающимися людьми, достижениями, вкладом в мировую культуру разных национальностей.
По словам организаторов, ярким финалом фестиваля станет мероприятие «Диалог культур», а также планируется открытие яркого арт-объекта «Скворечник мира».
Весь материал, наработанный в ходе подготовки и реализации запланированных дел, будет сформирован в методическую «копилку», которая будет доступна для скачивания всем желающим на сайте «Пермские каникулы».
Организатором фестиваля выступает ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому отдыху».
© «Вечерние Ведомости»
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