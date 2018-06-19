В Прикамье пройдет фестиваль «Дети разных национальностей говорят на одном языке»

18:36 | 21.06.2018

С 27 июня по 14 июля на базе детского лагеря «Новое поколение» (Пермский район, деревня Дворцовая Слудка) состоится яркий фестиваль под девизом «Дети разных национальностей говорят на одном языке».



Фестиваль стал победителем XX городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы», посвященного 295-летию города, который ежегодно проводит администрация Перми.



Цель проекта — познакомить с историей, традициями, культурой, бытом народов, проживающих в нашем городе. Фестиваль проходит в рамках межнациональной смены детского лагеря, участниками которой стали дети и подростки от 6 до 16 лет.



Планируется, что фестиваль будет разделен на несколько блоков — спортивный, творческий, игровой, прикладной и культурный.



Так, в рамках спортивного блока в течение двух недель ребята познакомятся с народными видами спорта, в рамках творческого — изучат народные танцы, музыкальные игры, народные песни. В рамках игрового блока детям и подросткам предстоит познакомиться с культурой игры разных национальностей, в рамках прикладного — обучиться основам и особенностям декоративно-прикладного творчества. Культурный блок предполагает знакомство с традициями, бытом, выдающимися людьми, достижениями, вкладом в мировую культуру разных национальностей.



По словам организаторов, ярким финалом фестиваля станет мероприятие «Диалог культур», а также планируется открытие яркого арт-объекта «Скворечник мира».



Весь материал, наработанный в ходе подготовки и реализации запланированных дел, будет сформирован в методическую «копилку», которая будет доступна для скачивания всем желающим на сайте «Пермские каникулы».



Организатором фестиваля выступает ассоциация детских лагерей Пермского края «Содействие детскому отдыху».