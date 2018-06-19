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Пермь: новости дня


18:08 | 21.06.2018

С 1 июля в Перми начнется второй этап капитального ремонта улицы Уральской

Капитальный ремонт улицы Уральской станет продолжением ремонта Северной дамбы, который проводился в прошлом году. Капитальный ремонт с заменой трамвайных путей будет выполнен на участке от Цирка до улицы Розалии Землячки.

В 2017 году в рамках капитального ремонта улицы Уральской от улицы Парковой до улицы Крупской (Северная дамба) переустроены подземные коммуникации, приведены в нормативное состояние трамвайные пути, проезжая часть улицы и тротуары. Обустроена дополнительная полоса на улицу Крупскую, что позволило увеличить пропускную способность участка дороги. В 2018 году на этом участке планируется завершить ремонт тротуаров, газонов и чугунного ограждения, выполнить установку металлического ограждения, дорожных знаков и завершить работы по озеленению.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, второй этап капитального ремонта улицы Уральской будет продолжен до улицы Розалии Землячки. Он начнется 1 июля и продлится до сентября 2019 года. За это время подрядной организации ООО «ДСТ-Строй» необходимо выполнить комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций — водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения и кабелей связи, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, капитальный ремонт улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки предполагает переустройство трамвайных путей и замену контактной сети. Для обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов запланировано обустройство посадочных площадок на совмещенных трамвайных остановках по аналогии с улицей Ленина и улицей Максима Горького и расширение проезжей части.

Ограничение движения будет вводиться поэтапно. Первый этап — с 1 июля на улице Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки будет прекращено движение автомобилей по четной стороне улицы (в направлении из центра города), а также полностью прекращено движение трамваев. Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Крупской, Лебедева и КИМ. Автомобильное движение в направлении центра города будет сохраняться до завершения ремонтных работ на Коммунальном мосту.

Второй этап — после завершения ремонтных работ на Коммунальном мосту на участке улицы Уральской от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки движение будет прекращено полностью с сохранением движения на перекрестке улицы Уральской и улицы Братьев Вагановых.

Движение трамваев планируется возобновить в конце августа, 15 октября планируется запуск остального транспорта.

Информация о движении общественного транспорта будет сообщена дополнительно.

© «Вечерние Ведомости»

 


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