Завтра в Перми пройдет «Пробег Памяти»

16:48 | 21.06.2018

В память о погибших в Великой Отечественной войне 22 июня в парке культуры и отдыха «Балатово» пройдет легкоатлетический «Пробег Памяти». Стать участниками соревнований могут все желающие.



Регистрация участников забега начнется в 17.00. В 17.40 планируется тожественное открытие и минута памяти. Старт «Пробегу Памяти» будет дан в 18.00.



Принять участие в легкоатлетическом забеге смогут все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку и допуск врача.



Соревнования пройдут в личном первенстве по таким возрастным группам, как дети до 12 лет, подростки 13-17 лет, взрослые 18-50 лет, ветераны и пенсионеры 51-60 лет, ветераны и пенсионеры 61 года и старше.



Итоги соревнований будут подводиться по наилучшему спортивно-техническому результату в каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин. По завершении забега все участники получат памятные дипломы. Победителей и призеров в личном зачете наградят кубками и дипломами.



Организатором соревнований выступает администрация Индустриального района Перми.