В Перми сохраняется неблагоприятная метеорологическая обстановка

15:30 | 21.06.2018

После вчерашней грозы городские службы оперативно вышли на уборку территории. Основные работы уже завершены, остается отработка локальных заявок.



20 июня в Перми прошла сильная гроза со шквалистым ветром до 20–25 м/с. Муниципальные учреждения благоустройства и городская служба спасения после прекращения грозы приступили к устранению последствий. Всего было задействовано 155 человек из управляющих компаний, МКУ «Благоустройство районов», городской службы спасения, МЧС, МКУ «Гортранс», МУП «Горсвет» и 62 единицы техники.



Из-за сильного ветра были зарегистрированы случаи перехлеста контактных сетей, что вызвало приостановку движения трамваев и троллейбусов на отдельных участках. Уже к 19:30 20 июня движение электротранспорта было полностью восстановлено.



В ряде районов сильный ливень, сопровождавшийся шквалистым усилением ветра, стал причиной перебоев с электричеством. По сообщению «Пермэнерго», филиала ОАО «МРСК Урала», были незамедлительно организованы восстановительные работы, электроснабжение полностью было восстановлено в 06:00 21 июня.



Подобная погода со шквалистым ветром и сильным дождем сохранится и сегодня, поэтому городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Гражданам рекомендуется, уходя из дома, закрывать окна и выключать электроприборы, на улице избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.