Активная молодежь Приволжья «прокачает» свои навыки на форуме в Перми

12:23 | 21.06.2018

С 21 по 23 июня в лагере «Новое поколение» пройдет образовательный форум «Регион возможностей», который соберет на своей площадке 150 инициативных и энергичных представителей молодежи из регионов Приволжского федерального округа. Участники смогут развить свои навыки в области проектирования, лидерства, медиатехнологий и тайм-менеджмента.



В течение трех дней участников форума ждет насыщенная программа, включающая интерактивные мероприятия, лекции от спикеров, дискуссионные площадки, мастер-классы, TED-встречи, дебаты и многое другое.



В Пермском крае активно реализуется молодежная политика, и подобные форумы проходят регулярно. Например, в этом году уже состоялись II Молодежный форум Пермского края, V Форум Молодежного кадрового резерва, студенческий форум «Территория действия». Цель этих мероприятий — поделиться с молодежью края новыми знаниями о самых современных темах и тенденциях, о том, что актуально сегодня на уровне страны и мира.