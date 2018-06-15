Пермь: новости дня
18:03 | 18.06.2018
Ирина Роднина откроет в Перми II Межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт»
По словам организаторов, в фестивале примут участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа. Они будут состязаться в таких видах спорта, как баскетбол, футбол, перетягивание каната, а также силовая гимнастика и легкая атлетика. Также в течение всего дня на чаше экстрим-парка будут проходить зрелищные соревнования по экстремальным направлениям – ролики, скейтбординг, гонки на самокатах (kick scooter) и велосипедах (ВМХ). В турниковой зоне пройдут баттлы и показательные выступления по воркауту – уличной гимнастике.
Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что для развития массового и дворового спорта в регионе важно не только создать необходимую инфраструктуру, но и разработать календарь массовых мероприятий и соревнований. Таким образом, жители смогут проводить время с семьей, приобщаться к здоровому образу жизни.
«Для зрителей, болельщиков и гостей праздника, которых ожидается около 800 человек, будут работать интерактивные спортивные площадки. Каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, поиграть в стритбол, флорбол, настольный теннис, бадминтон и принять участие в мастер-классе по скиппингу (прыжкам на скакалке). Участие во всех мероприятиях – бесплатное», – отмечают организаторы.
Фестиваль дворового спорта будет проходить в рамках федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» при поддержке правительства Пермского края и администрации города Перми.
В Прикамье динамично развивается детское спортивное направление. «Многие субъекты уже давно развивают систему школьных спортивных клубов и проводят школьные лиги, но одним из лучших в этой сфере остается Пермский край», – отмечала ранее Ирина Роднина. Напомним, что в феврале этого года губернатор Максим Решетников и Ирина Роднина подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта». Предметом соглашения стало взаимодействие сторон по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности школьников региона.
© «Вечерние Ведомости»
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