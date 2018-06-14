Завтра в Прикамье пройдет Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки

17:51 | 15.06.2018

Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки Пермской краевой филармонии состоится 16 июня в г. Усолье и Усольском районе в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время» министерства культуры Пермского края. В нем примут участие коллективы филармонии — Уральский государственный камерный хор и ансамбль солистов «Квартет Каравай».



Как известно, в ряду имен, принесших славу Пермскому краю, почетное место занимает фамилия Строгановых. «Богатство — Отечеству, себе оставлю имя» — эти слова начертаны на гербе Строгановых. Строгановы были люди знатные, с особыми привилегиями.



Учитывая колоссальный вклад династии в дело развития и процветания культуры России и региона, филармония решила отдать дань памяти выдающимся личностям, фамилия которых — подлинный бренд Пермского края. Цель и задачи проекта: продвижение культурного имиджа Прикамья, просветительская миссия, пропаганда народной и духовной музыки, связь с историческими корнями и «местами силы», развитие международных связей.



Утром 16 июня коллективы филармонии выступят в г. Усолье — «родовом гнезде» Строгановых. Уральский камерный хор под руководством народного артиста РФ Владислава Новика в соборе Спаса Преображения исполнит духовные сочинения русских композиторов 17–19-го веков: П. Третьякова, Д. Бортнянского, М. Дилецкого (в 11:30), а «Квартет Каравай» (в 12:00) — русские народные песни, русскую старинную музыку и песни советских композиторов в Усольском историко-архитектурном музее «Палаты Строгановых».



Вечером того же дня Уральский камерный хор отправится в п. Орел Усольского района, где в 18:00 даст концерт русской духовной музыки в храме Похвалы Пресвятой Богородицы — старинной церкви в форме корабля. А «Квартет Каравай» (также в 18:00) представит свое творчество в сельском Доме культуры села Романово Усольского района.



Кроме того, коллективы ждет выступление на открытой площадке перед церковью Николая Чудотворца (начало в 13:00) в рамках гала-концерта XIII Международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России».



Строгановский фестиваль позиционирован как интернациональный, и это не случайно. Международные связи Пермской филармонии с каждым годом становятся все обширнее и разностороннее. «Мир без границ» — проект Пермской филармонии. Цель данного международного форума: организация обменных гастролей коллективов — российских и европейских, расширение культурных горизонтов, продвижение музыкальной культуры Пермского края. Поэтому Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки Пермской краевой филармонии получит свое продолжение осенью, когда в рамках обменных гастролей Пермь посетит коллектив хоровой музыки из стран Прибалтики.