Аэропорт «Пермь» подтвердил соответствие требованиям по авиационной безопасности

17:55 | 13.06.2018

Управление транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта вынесло решение о соответствии нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Пермь» требованиям Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам». 9 июня 2018 года в адрес АО «Международный аэропорт «Пермь» поступил документ о восстановлении сертификата по авиационной безопасности.



25 мая 2018 года от АО «Международный аэропорт «Пермь» в адрес Росавиации был направлен отчет об устранении несоответствий, выявленных в ходе ранее проведенной инспекционной проверки. В результате повторной проверки АО «Международный аэропорт «Пермь» получило акт об устранении всех недостатков.



Напомним, что за время проведения проверок и работ по устранению несоответствий аэропорт «Пермь» осуществлял свою деятельность в штатном режиме и в соответствии с требованиями авиационной и транспортной безопасности.