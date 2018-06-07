В Перми пройдет фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России»

20:13 | 9.06.2018

В этом году «Щит России» стартует 19 июня. Фестиваль проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493.



Учредителями фестиваля выступили администрация губернатора Пермского края, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Т7». Фестиваль проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.



В рамках фестиваля проводится творческий конкурс. Главная его задача — активизировать работу СМИ по созданию передач, способствующих формированию патриотического мышления у зрителей и слушателей.



В этом году ожидается прием на конкурс более 200 работ. География участников — от Калининграда и Санкт-Петербурга до Благовещенска и Петропавловска-Камчатского, от Мурманска и Архангельской области до регионов Северного Кавказа и Ростова-на-Дону, Республики Беларусь.

В рамках фестиваля проводится ряд мероприятий патриотической направленности для прибывших делегаций.



20 июня состоится официальное открытие фестиваля «Щит России», 21 июня — торжественная церемония закрытия и награждение победителей.