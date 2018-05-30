Новым министром спорта Прикамья станет мастер спорта международного класса

12:31 | 1.06.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал приказ о назначении нового министра физической культуры и спорта региона. Им станет мастер спорта международного класса по легкой атлетике, руководитель ДЮЦ «Здоровье» Владимир Епанов.



Кандидатура министра обсуждалась с членами краевого совета по спорту. К исполнению обязанностей Владимир Епанов приступит с 4 июня.



Владимир Ильич Епанов (20.12.1968) окончил Чайковский институт физической культуры, Пермский областной институт повышения квалификации, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.



До 2003 года Владимир Епанов занимался профессиональным спортом, после стал заниматься тренерской деятельностью в легкой атлетике. С 2006 года по настоящее время являлся руководителем МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» г. Перми.