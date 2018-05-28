В Прикамье разработают проект цифровизации транспортной системы

22:52 | 29.05.2018

Сегодня, 29 мая, губернатор Пермского края Максим Решетников посетил ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», где состоялось обсуждение стратегии развития безопасности дорожного движения в регионе.



В рамках визита глава Прикамья осмотрел центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД, помещение, в котором разместится информационный центр ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», центр управления движением, а также диспетчерский пункт Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, куда стекается информация о движении транспорта, ходе ремонтных работ на дорожных объектах и погодных условиях.



По словам главы региона, одна из ключевых задач краевого правительства – это обеспечение безопасного автомобильного движения в крае. «В целом задача цифровизации транспортной системы для нас — одна из ключевых, поскольку это позволит снизить аварийность на дорогах и повысить удобство для людей. Массированная установка систем фотовидеофиксации позволила добиться снижения смертности на дорогах. Если по прошлому году снижение этого показателя составляло 20%, то по итогу работы нескольких месяцев текущего года – уже более чем на треть, — отметил Максим Решетников. — Мы хотим выстроить интеллектуальную систему, которая объединит в себе анализ схем грузоперевозок, систем содержания дорог и пассажирских перевозок. Эти направления войдут в один проект по цифровизации транспортной системы, конечная цель которого удобство и безопасность передвижения людей».



Предполагается, что в единый информационный центр будет стекаться вся информация о дорожной обстановке в регионе, метеоусловиях, интенсивности движения транспортных средств на основе системы Глонасс.



Как отметил директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» Александр Куликов, сейчас мониторинг дорожной обстановки осуществляется несколькими отдельными подсистемами, которые необходимо объединить в одну. Открытие информационно-аналитического центра ожидается в 1 квартале 2019 года.



По итогам встречи губернатор Пермского края дал поручение региональному минтрансу, Центру безопасности дорожного движения Пермского края, Пермской дирекции дорожного движения, региональному Управлению автомобильных дорог и транспорта и ГУ МВД по Пермскому краю в течение месяца разработать подробную схему объединения диспетчерских служб в единую систему.



Отметим, Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю (далее – ЦАФАП) создан в августе 2012 года. ЦАФАП осуществляет обработку информации о зафиксированных в автоматическом режиме нарушениях ПДД РФ и привлечение в установленном порядке владельцев транспортных средств к административной ответственности.



Краевая система видеонаблюдения состоит из 260 видеокамер, расположенных в 8 городах в 64 местах установки. В г. Перми в 26 местах массового скопления людей установлено 150 видеокамер. Информация с видеокамер г. Перми выводится на видеостену диспетчерского центра МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», мониторы сотрудников ЦБДД, ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю, в городах края – на мониторы сотрудников территориальных органов полиции. Стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации и передвижные комплексы образуют Единую систему фотовидеофиксации Пермского края.