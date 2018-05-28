Пермь: новости дня
22:52 | 29.05.2018
В Прикамье разработают проект цифровизации транспортной системы
В рамках визита глава Прикамья осмотрел центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД, помещение, в котором разместится информационный центр ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», центр управления движением, а также диспетчерский пункт Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, куда стекается информация о движении транспорта, ходе ремонтных работ на дорожных объектах и погодных условиях.
По словам главы региона, одна из ключевых задач краевого правительства – это обеспечение безопасного автомобильного движения в крае. «В целом задача цифровизации транспортной системы для нас — одна из ключевых, поскольку это позволит снизить аварийность на дорогах и повысить удобство для людей. Массированная установка систем фотовидеофиксации позволила добиться снижения смертности на дорогах. Если по прошлому году снижение этого показателя составляло 20%, то по итогу работы нескольких месяцев текущего года – уже более чем на треть, — отметил Максим Решетников. — Мы хотим выстроить интеллектуальную систему, которая объединит в себе анализ схем грузоперевозок, систем содержания дорог и пассажирских перевозок. Эти направления войдут в один проект по цифровизации транспортной системы, конечная цель которого удобство и безопасность передвижения людей».
Предполагается, что в единый информационный центр будет стекаться вся информация о дорожной обстановке в регионе, метеоусловиях, интенсивности движения транспортных средств на основе системы Глонасс.
Как отметил директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» Александр Куликов, сейчас мониторинг дорожной обстановки осуществляется несколькими отдельными подсистемами, которые необходимо объединить в одну. Открытие информационно-аналитического центра ожидается в 1 квартале 2019 года.
По итогам встречи губернатор Пермского края дал поручение региональному минтрансу, Центру безопасности дорожного движения Пермского края, Пермской дирекции дорожного движения, региональному Управлению автомобильных дорог и транспорта и ГУ МВД по Пермскому краю в течение месяца разработать подробную схему объединения диспетчерских служб в единую систему.
Отметим, Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю (далее – ЦАФАП) создан в августе 2012 года. ЦАФАП осуществляет обработку информации о зафиксированных в автоматическом режиме нарушениях ПДД РФ и привлечение в установленном порядке владельцев транспортных средств к административной ответственности.
Краевая система видеонаблюдения состоит из 260 видеокамер, расположенных в 8 городах в 64 местах установки. В г. Перми в 26 местах массового скопления людей установлено 150 видеокамер. Информация с видеокамер г. Перми выводится на видеостену диспетчерского центра МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», мониторы сотрудников ЦБДД, ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю, в городах края – на мониторы сотрудников территориальных органов полиции. Стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации и передвижные комплексы образуют Единую систему фотовидеофиксации Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
29.05.2018
22:52 | 29.05.2018
В Прикамье разработают проект цифровизации транспортной системы
22:44 | 29.05.2018
Евгений Куйвашев дал напутствие ФК «Урал» на заседании совета директоров
19:29 | 29.05.2018
До конца весны на Урале будет прохладно
19:13 | 29.05.2018
31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»
18:16 | 29.05.2018
В Перми начался новый сезон зарядки в саду им. Миндовского
17:53 | 29.05.2018
В Прикамье в первую смену детей примут 1138 лагерей
17:22 | 29.05.2018
Евгений Куйвашев принял участие в заседании президиума СОСПП
17:11 | 29.05.2018
Курганская область первой на Урале приняла акцию по профилактике ВИЧ и СПИД в трудовых коллективах
16:18 | 29.05.2018
В Зауралье убийцу 85-летнего пенсионера нашли по результатам генетического исследования
16:00 | 29.05.2018
В Свердловской области завершились испытания системы «112»
15:34 | 29.05.2018
Стала известна программа Дня защиты детей в Екатеринбурге
15:32 | 29.05.2018
В Перми начался ремонт тротуара на 25 Октября
15:25 | 29.05.2018
Зауральский парламент принял законопроект о депутатских гарантиях. Фролов: «Ни о какой зарплате речи не идет»
15:23 | 29.05.2018
Губернатор Пермского края поднялся в «Индексе власти»
15:11 | 29.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 мая 2018 года
14:21 | 29.05.2018
На ЧМ-2018 аэропорт Кольцово запланировал 232 дополнительных рейса
14:13 | 29.05.2018
«Мы вас предупреждаем». Парламент Зауралья выступил против реализации пилотного проекта «Яндекс. Автобусы» в регионе
14:05 | 29.05.2018
В Курганской области снизили налоги для инвесторов ТОСЭР в моногородах
14:04 | 29.05.2018
Проект РМК получил всероссийскую награду
14:03 | 29.05.2018
В Челябинске прошла акция «Боевой расчет»
14:01 | 29.05.2018
В Челябинске остановлена стройка на улице Воровского
14:00 | 29.05.2018
Томинский ГОК провел благотворительную акцию по озеленению
14:00 | 29.05.2018
В Екатеринбурге будут судить мужчину, наехавшего на полицейского
13:43 | 29.05.2018
В Билимбае сгорел приют для собак. Несколько животных погибло
13:22 | 29.05.2018
Задержаны двое пермяков, причастные к сбыту фальшивых купюр
13:21 | 29.05.2018
С привокзальной площади в Екатеринбурге уберут киоски
12:38 | 29.05.2018
Новый терминал аэропорта Пермь обрел название
12:29 | 29.05.2018
Обнародована Концепция развития цифровой экономики Пермского края
12:16 | 29.05.2018
«Будем молчать — сомнут, съедят и не подавятся»: депутат Госдумы высказался о возможном демонтаже памятника Ленину в Екатеринбурге
12:13 | 29.05.2018
Сливочное масло прикамских производителей вошло в топ-15 по стандартам Роскачества
11:55 | 29.05.2018
В Екатеринбурге полиция взыскала с должников более пяти миллионов рублей по штрафам
11:34 | 29.05.2018
В Новой Ляле нашли несанкционированную свалку. Возбуждено уголовное дело
11:13 | 29.05.2018
В Екатеринбурге задержали автомобилиста, укравшего борсетку у прохожего
11:09 | 29.05.2018
Лучшие специалисты «Уралкалия» отмечены наградами ко Дню химика
10:52 | 29.05.2018
На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге появится мобильное консульство Мексики
10:35 | 29.05.2018
Из-за коммунальной аварии на Вторчермете затопило стадион
10:30 | 29.05.2018
Бюджет спортивных федераций Прикамья предложено формировать на трёхлетку
10:19 | 29.05.2018
Свердловские приставы просят помощи в розыске алиментщиков (ФОТО)
10:00 | 29.05.2018
В Екатеринбурге реконструируют школу греко-римской борьбы