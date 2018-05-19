На Совете Федерации РФ представлена программа развития системы капитального ремонта Пермского края

18:10 | 21.05.2018

На площадке комитета по экономической политике Совета Федерации РФ состоялся «круглый стол» на тему «Нормативное регулирование реализации региональных программ капитального ремонта». Провел мероприятие заместитель председателя комитета СФ Юрий Липатов.



В «круглом столе» участвовали представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, представители экспертного сообщества, а также руководители региональных фондов капитального ремонта Калининградской, Московской, Ростовской области и Пермского края.



Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.



И. о. генерального директора Фонда капремонта Пермского края Дмитрий Баранов в рамках доклада о развитии региональной программы капитального ремонта в регионе рассказал об изменениях, направленных на повышение качества ремонтов в Пермском крае, и о достигнутых результатах работы.



«С 2018 года Фонд по поручению губернатора Прикамья Максима Решетникова проводит комплексные ремонты. Это позволяет повысить качество проводимых работ. Кроме того, одной из основных проблем при реализации программы капитального ремонта было и остается отсутствие актуальной информации о техническом состоянии домов. В результате в программу включались дома, не подлежащие ремонту. Для решения этой проблемы с 2018 года Фонд проводит комплексные обследования домов, — пояснил Дмитрий Баранов. — Так, например, в первом квартале 2018 года Фонд заключил договоры на комплексное обследование 842 домов. В мае началась приемка заключений о состоянии домов. Всего же в течение 2018 года планируется обследовать более 1600 домов».



Члены Совета Федерации большое внимание уделили вопросам собираемости взносов за капитальный ремонт. Собираемость за январь-апрель 2018 года в Пермском крае составила 112%. «Собираемость – один из важных факторов исполнения программы капремонта. Объем работ только на 2018 год составляет порядка 2,4 млрд рублей. Для выполнения этих планов необходимо поддерживать собираемость на высоком уровне. Несмотря на то, что 2015 и 2016 год в плане собираемости были провальными, с прошлого года она не опускается ниже 98%», — отметил Дмитрий Баранов.



Другим важным нововведением, отмеченным в ходе «круглого стола», стал упрощенный порядок получения компенсации для пенсионеров Пермского края. Основываясь на практике Пермского края, участники «круглого стола» рекомендовали Государственной Думе ускорить рассмотрение изменений в статью 159 Жилищного кодекса РФ в части изменения способа предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.