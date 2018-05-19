В Перми задержаны юноши, причастные к серии краж велосипедов

18:03 | 21.05.2018

Сотрудники уголовного розыска УМВД по г. Перми задержали двоих юношей, причастных к серии краж велосипедов в городе, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.



Все хищения совершались из подъездов жилых домов, где потерпевшие оставляли велосипеды без присмотра. Оперативники уже установили причастность группы к 9 преступлениям. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.



Отметим, с начала 2018 года в краевой столице совершены 83 кражи велосипедов. 75% всех хищений происходят именно в подъездах жилых домов. Цепочки и тросы, которыми владельцы пристегивают велосипеды, не останавливают злоумышленников, подчеркивают полицейские. Воры обычно имеют специальный инструмент, который легко позволяет справиться с такой «защитой». Стражи порядка рекомендуют хранить велосипеды в квартирах, на балконах или в закрытых тамбурах.