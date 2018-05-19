Пермь: новости дня
18:03 | 21.05.2018
В Перми задержаны юноши, причастные к серии краж велосипедов
Все хищения совершались из подъездов жилых домов, где потерпевшие оставляли велосипеды без присмотра. Оперативники уже установили причастность группы к 9 преступлениям. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
Отметим, с начала 2018 года в краевой столице совершены 83 кражи велосипедов. 75% всех хищений происходят именно в подъездах жилых домов. Цепочки и тросы, которыми владельцы пристегивают велосипеды, не останавливают злоумышленников, подчеркивают полицейские. Воры обычно имеют специальный инструмент, который легко позволяет справиться с такой «защитой». Стражи порядка рекомендуют хранить велосипеды в квартирах, на балконах или в закрытых тамбурах.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:48 | 21.05.2018
В Прикамье приняли Концепцию цифровизации региона
18:16 | 21.05.2018
Рассмотрение апелляции по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой отложили до середины июня
18:10 | 21.05.2018
На Совете Федерации РФ представлена программа развития системы капитального ремонта Пермского края
18:03 | 21.05.2018
В Перми задержаны юноши, причастные к серии краж велосипедов
17:54 | 21.05.2018
Законопроект о культуре устанавливает ее взаимосвязь с социально-экономическим развитием Пермского края
17:43 | 21.05.2018
В Екатеринбурге открывается бесплатная школа для аллергиков
17:40 | 21.05.2018
Глава китайской делегации Яо Цзенке высоко оценил динамику развития обмена студентами в Прикамье
17:06 | 21.05.2018
Главным тренером ФК «Урал» назначен Дмитрий Парфенов
16:37 | 21.05.2018
В Карпинске проверяют детский сад, где заболели дети
16:21 | 21.05.2018
Депутаты Законодательного собрания Пермского края встретились с жителями Большесосновского района
16:18 | 21.05.2018
В уральской столице провели операцию «Нелегальный мигрант»
15:55 | 21.05.2018
В 2019 году в Екатеринбурге более точно пропишут перекрытия на 9 Мая
15:39 | 21.05.2018
В Перми на неделю ограничат движение по улице Ярославского
15:31 | 21.05.2018
«Ночь музеев» посетили более 150 тысяч екатеринбуржцев
15:06 | 21.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 мая 2018 года
15:03 | 21.05.2018
В магазине на Бардина обрушился потолок. Пострадала женщина
14:48 | 21.05.2018
В четверг в Перми нельзя будет купить алкоголь
14:44 | 21.05.2018
За минувшие выходные на Среднем Урале поймали 243 пьяных водителя
14:19 | 21.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 18 по 20 мая 2018 года
14:12 | 21.05.2018
Ларисе Ассоновой дали четыре года лишения свободы
13:57 | 21.05.2018
В Нижнем Тагиле по факту гибели трех человек при пожаре проводится доследственная проверка
13:27 | 21.05.2018
23 мая для екатеринбургских школьников прозвенит последний звонок
13:03 | 21.05.2018
Пожар в Нижнем Тагиле унёс жизни трёх человек
13:00 | 21.05.2018
В Свердловской области полностью восстановлено электроснабжение
12:55 | 21.05.2018
На оборонном предприятии «Курганмашзавод» погиб рабочий
12:45 | 21.05.2018
Пермский баскетболист снова получил вызов в сборную России
12:42 | 21.05.2018
Кокорин поручил выделить погорельцам деньги из резервного фонда Курганской области: «Каждая семья получит помощь»
12:39 | 21.05.2018
Заседание по иску прокуратуры к ЗакСО отложено до 1 июня
12:38 | 21.05.2018
Команда Пермского края стала победителем «Туриады-2018»
12:35 | 21.05.2018
В Екатеринбурге нейросеть и робот нарисуют античную фреску на жилом доме
12:24 | 21.05.2018
Зауральские чекисты отпраздновали 75-летний юбилей со дня образования Управления ФСБ
12:21 | 21.05.2018
Большая часть рабочей недели в Перми будет теплой
12:18 | 21.05.2018
Улицу Монтажников перекроют на четыре дня
12:07 | 21.05.2018
Энергетики «ПСК» выполнили важный этап реконструкции теплосети на ул. Осинской и обеспечили движение трамваев
12:00 | 21.05.2018
В Екатеринбурге у должников арестовали Porsche Cayenne и Subaru Forester
11:47 | 21.05.2018
На Средний Урал едет французская бизнес-миссия
11:37 | 21.05.2018
В минувшее воскресенье пожары в Зауралье унесли жизни двух мужчин
11:23 | 21.05.2018
Лесные пожары зафиксированы в Туринском и Малышевском городских округах
10:47 | 21.05.2018
Генподрядчик по строительству дома для переселенцев в Камышлове стал фигурантом уголовного дела
10:37 | 21.05.2018
В Серове осужден водитель фуры, сбивший насмерть двух женщин
10:18 | 21.05.2018
Трое екатеринбуржцев отличились на чемпионате Европы по каратэ
10:17 | 21.05.2018
В 16 населенных пунктах Свердловской области продолжаются аварийно-восстановительные работы
09:57 | 21.05.2018
Юлия Михалкова проведет поэтический марафон для сотрудников ГУФСИН
09:57 | 21.05.2018
В Курганской области лесной пожар едва не уничтожил село. 36 человек остались без крова
09:40 | 21.05.2018
Более двух тысяч екатеринбуржцев пробежали полумарафон в грозу
09:25 | 21.05.2018
Крупный пожар в Первоуральске: сгорели два дома, две бани, крыша соседнего дома и повреждён гараж
09:16 | 21.05.2018
Сегодня вечером в Екатеринбурге стартуют опрессовки
22:42 | 20.05.2018
В Екатеринбурге перекроют движение на нескольких участках дорог
22:24 | 20.05.2018
Из-за непогоды театр драмы в Нижнем Тагиле лишился кровли