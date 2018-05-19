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17:54 | 21.05.2018
Законопроект о культуре устанавливает ее взаимосвязь с социально-экономическим развитием Пермского края
Как отмечают специалисты министерства культуры, проект закона носит рамочный характер: он не прописывает конкретных действий, а определяет ключевые направления, по которым пермская культура будет развиваться в ближайшие годы. Над законопроектом работали около двух лет, при этом учитывались мнения общественных организаций, деятелей культуры, опыт других регионов. По словам авторов законопроекта, пермский закон наиболее близок по смыслам и структуре к закону о культуре Санкт-Петербурга.
Открыл заседание и.о. министра культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, подчеркнувший в своем приветственном слове важность активного участия общественного совета при министерстве в разработке проекта закона: «Наша деятельность связана с душой человека, поэтому все важные вопросы в сфере культуры должны приниматься не в чиновничьих кабинетах, а выноситься на широкое общественное обсуждение».
Выступающие подчеркивали, что основные принципы, цели и задачи государственной политики в сфере культуры, а также механизмы ее реализации должны соответствовать требованиям современности. Сегодня внимание к культуре очень высокое и на уровне региона, и в федеральной повестке. «Губернатор Прикамья Максим Решетников поставил задачу формирования эффективной и креативной экономики региона, а это невозможно без развития сферы культуры. В современных условиях она стимулирует не только социальное, но и экономическое развитие», — отметил Вячеслав Торчинский.
На данный момент в Прикамье действует закон Пермской области, который был принят еще в 1999 году. Много предложений в новый закон о культуре внесли участники общественного совета при краевом министерстве культуры на предыдущих обсуждениях. В итоге законопроект предусматривает развитие ряда направлений, которые в предыдущем документе отражены не были. Например, признает культуру основой социально-экономического развития территорий, устанавливает взаимосвязь сферы культуры и градостроительной политики, отмечает важность создания условий для развития не только классического, народного и современного, но и авангардного искусства. Значимой целью культурной политики названы доступность культурных ценностей для всех жителей, вне зависимости от места их проживания, сохранение культурных кодов народностей Пермского края, защиту интересов творческих работников через социальную поддержку.
Инициатором внесения правки о поддержке авангардного искусства стал председатель правления Пермского регионального отделения «Союза композиторов России» Игорь Машуков: «В Пермском крае в музыкальной сфере происходит много особенного, что заставляет восхищаться и удивляться коллег из других регионов. У нас есть молодые композиторы, которые пишут авангардную музыку, а это очень редкий дар. Когда в 2004 г. начала работать виртуальная школа композиторов, это было чем-то из ряда вон выходящим, а сейчас это норма».
Художественный руководитель Пермского музыкального колледжа, дирижер Валерий Платонов добавил, что одним из важнейших является пункт об обеспечении территориального и социального равенства жителей Пермского края в реализации права на доступ к культурным ценностям: «Сегодня на этом пути пока есть серьезные препятствия, у нас крайне мало концертных залов в небольших городах и поселениях. А жители этих территорий достойны не только мобильных концертных бригад, но и настоящего большого искусства. Сегодня мы говорим о том, к чему нам надо стремиться: к тому, чтобы культурная жизнь не была бы сконцентрирована в краевой столице. Мы должны стремиться к большему числу гастролей, масштабных выступлений в разных точках края. И мы будем стремиться к этому самому равенству».
Члены общественного совета заметили, что некоторые формулировки нужно перефразировать, чтобы не допускать разночтений, а также подчеркнули, что закон обозначает направления развития, а конкретные инструменты реализации культурной политики должны разрабатываться в рамках подзаконных нормативно-правовых актов.
«Законопроект готовили давно, он подытожил опыт региона в сфере культуры за последние десять лет и будет способствовать ее развитию на следующие годы. Это очень амбициозный взгляд на будущее сферы культуры Пермского края», — подвел итог обсуждению председатель пермского Союза театральных деятелей Анатолий Пичкалев.
24 мая законопроект в первом чтении заслушают на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края. В рамках работы комитета по социальной политике Заксобрания в законопроект могут быть внесены изменения.
Более подробную информацию о законопроекте можно найти на сайте министерства культуры Пермского края mk.permkrai.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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