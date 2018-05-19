Глава китайской делегации Яо Цзенке высоко оценил динамику развития обмена студентами в Прикамье

17:40 | 21.05.2018

В Пермском крае прошла выставка-презентация образовательных программ учебных заведений провинции Цзянси (Китай). Более 400 студентов и старших школьников Пермского края смогли узнать о возможности участия в программах академического обмена между пермскими и китайскими вузами, а также особенностях зачисления в вузы Китая по различным направлениям: от классических университетских специальностей до образования в сфере традиционной китайской медицины и изготовления изделий из фарфора.



Пермский край и провинция Цзянси активно взаимодействуют в формате «Волга — Янцзы» (сотрудничество регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики). В 2014 году было подписано соответствующее соглашение. В развитие этого документа ведущие пермские вузы — ПГНИУ и ПНИПУ — заключили соглашения с Университетом г. Наньчан и Восточно-Китайским университетом Цзяотун. В рамках этих соглашений более ста китайских студентов начали свое обучение в пермских вузах, а ребята из Перми отправились в университеты КНР.



Сегодня договорная база межуниверситетского сотрудничества значительно расширилась: к российско-китайскому академическому обмену присоединяются ПГГПУ, ПГАТУ, ПГИК и другие.



Глава китайской делегации, председатель Народного консультативного совета провинции Цзянси господин Яо Цзенке, высоко оценил динамику развития университетского сотрудничества регионов, отметив, что количество посетителей, пришедших на выставку, свидетельствует о высоком интересе пермяков к образованию в Китае.



Кроме того, высокие гости из провинции Цзянси представили коллекцию произведений современной китайской живописи города Фучжоу.



Напомним, в планах краевых властей и Совета ректоров вузов Пермского края увеличить число иностранных студентов в краевых вузах в 1,5 раза. Этот вопрос и вопрос создания всей необходимой для комфортного пребывания иностранных студентов инфраструктуры были подняты в начале апреля на заседании Совета ректоров вузов Пермского края. По данным представителей высших учебных заведений, в 2018 году в вузах Пермского края на постоянной основе обучается более 1600 иностранных студентов из 52 стран мира.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что привлечение иностранных студентов в вузы Пермского края важно не только для роста популярности региона на мировом уровне, но и с экономической точки зрения. Студенты остаются в Прикамье жить, находят здесь работу, заводят семью.



Наибольший приток студентов из других стран на постоянное обучение и по обмену наблюдается в Пермском государственном медицинском университете им. академика Е. А. Вагнера (ПГМУ). В рамках бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты ректору вуза Ирине Корюкиной удалось договориться об обмене студентами с Дубайским медицинским университетом.