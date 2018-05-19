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16:21 | 21.05.2018
Депутаты Законодательного собрания Пермского края встретились с жителями Большесосновского района
Большая часть обращений, поступивших от жителей муниципального района, была адресована депутатам, представляющим интересы большесосновцев в Законодательном собрании. Всего на прием пришли около 25 заявителей.
Жителей района интересовал широкий круг вопросов: от перерасчета размера пенсий до строительства объектов социальной инфраструктуры. Часть вопросов удалось решить в оперативном порядке в ходе приема, остальные депутаты взяли под личный контроль.
Например, положительно будет решен вопрос от директора Большесосновской средней школы, заданный Михаилу Арзуманову. Просьба руководителя учебного заведения касалась предоставления автобуса для перевозки детей. При поддержке депутата будут рассмотрены конкретные предложения, которые позволят обеспечить учащихся необходимым транспортом.
О другой проблеме рассказали сотрудники школы: произошла реорганизация учебного заведения — объединение школы с детским садом, после чего размер зарплаты некоторых работников был снижен, по мнению заявителей, неправомерно. Михаил Арзуманов получит разъяснения у руководства образовательного учреждения, направит депутатский запрос в государственную инспекцию труда в Пермском крае. «Те материальные средства, которые полагаются вам по закону, должны выплачиваться в обязательном порядке, в полном объеме», — подчеркнул народный избранник.
На приеме депутата Андрея Бурдина большесосновцы также получили необходимые консультации и практическую помощь в решении вопросов. Так, будет оказано содействие жительнице районного центра, которая обратилась по поводу возможности аренды земельного участка под строительство дома. Как пояснила заявительница, представители местной администрации неоднократно отказывали в этой просьбе. В муниципалитете ей аргументировали отказ тем, что земельный участок числится на умершем человеке и передать его в аренду нельзя. Помощник депутата, юрист, детально изучит представленные заявительницей документы и правовую практику по этому вопросу, а затем предложит алгоритм дальнейших действий.
Подводя итоги выездного приема, Андрей Бурдин отметил, что вопросы граждан были разноплановыми и актуальными, при этом ни одно обращение не осталось без внимания. «Наиболее острая тема, которая волнует жителей Большесосновского района, — строительство ряда социальных объектов на территории муниципалитета, — прокомментировал депутат. — Проблема связана с работой подрядчика, в отношении виновных возбуждено уголовное дело. Со стороны депутатского корпуса вопрос держим на контроле».
© «Вечерние Ведомости»
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