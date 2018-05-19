В Перми на неделю ограничат движение по улице Ярославского

15:39 | 21.05.2018

С 00.00 28 мая до 3 июня будет закрыто движение транспорта по ул. Емельяна Ярославского в районе дома №38 по ул. Яблочкова.



Ограничение связано со строительством сетей водоотведения для подключения многоквартирного дома по ул. Яблочкова, 38. Работы проводит ООО «Новогор-Прикамье». Подрядчик должен обеспечить расстановку соответствующих дорожных знаков.