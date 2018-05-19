С ремонта дороги к «Хохловке» в этом году стартует программа развития музея

15:09 | 21.05.2018

В воскресенье, 20 мая, на площадке архитектурно-этнографического музея «Хохловка» губернатор Пермского края Максима Решетников провел выездное совещание по вопросам развития туризма. Совместно с представителями краевых и муниципальных властей, а также представителями музея обсуждался вопрос реставрации и инфраструктурного развития «Хохловки».



Как отметил глава региона, «Хохловка» — любимое всеми пермяками, особое место. При этом существующая инфраструктура музея существенно отстала от потребностей современных туристов и возможностей, которые используют музеи подобного уровня для привлечения гостей. «Самый важный вопрос, который стоит на повестке, — инфраструктурный: подключение к электричеству, организация водопровода и канализации, строительство визит-центра с благоустроенной парковкой, ремонт подъездных дорог, — отметил Максим Решетников. — Поручил музею вместе с минкультом рассмотреть возможность использования территории реки для создания места активного отдыха пермяков и гостей «Хохловки», организации долговечных пирсов и причалов и необходимой для их использования инфраструктуры. Важно, чтобы мы и здесь обеспечили транспортное сообщение с музеем».



По словам губернатора, уже в этом году будут отремонтированы подъезд к музею длиной 4,5 км, а также несколько участков дороги Пермь — Ильинский. Также будет рассмотрена возможность увеличения количества автобусов на маршруте Пермь — Хохловка.



В ближайшее время будет составлена масштабная программа развития архитектурно-этнографического музея, которая включит в себя мероприятия на ближайшие три-пять лет. В рамках этой программы ежегодно на развитие музея будут направляться средства из краевого бюджета. Программой развития будет предусмотрено в том числе и появление в музее новых экспонатов. Уже в этом году руководство музея планирует отправить две экспедиции на поиски артефактов.



Как отметила заместитель директора по развитию ГКБУК «Пермский краеведческий музей» Татьяна Вострикова, «Хохловка» в этом году для своих гостей готовит новинки в части культурной программы. «Хохловка» во все сезоны любима пермяками и гостями Пермского края. Большое количество гостей музей встречает во время проведения праздников, но и в выходные дни сюда приезжают семьи с детьми просто отдохнуть и погулять, — говорит Татьяна Вострикова. — Останутся существующие музейные программы и добавятся новые, разработанные в партнерстве с коллегами Дома народного творчества «Губерния», фольклорными коллективами и народными мастерами Прикамья. С конца мая мы планируем начать цикл этнографических занятий — «Мастеровые выходные в Хохловке». Это серия мастер-классов на тему «Традиционные прикамские ремесла». Участники мастер-классов попробуют разные техники плетения поясов, узнают, что такое «набойка» и как создавался рисунок на ткани. Продолжением темы станет новая выставка, которая откроется в июне. Она будет посвящена домашним ремеслам — прядению и ткачеству (на основе этнографической коллекции краеведческого музея)».



Отметим, архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у с. Хохловка (Пермский район). Сегодня «Хохловка» объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII — второй половины XX в., которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.



Здесь ежегодно проводятся ставшие традиционными массовые мероприятия — праздники народного календаря «Проводы Масленицы», «Троицкие гуляния», «Яблочный Спас», фольклорные музыкальные праздники, фестиваль военной реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах» и международный фестиваль KAMWA.